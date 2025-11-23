Mónica Naranjo prende fuego al Roig Arena

El Roig Arena ardía antes incluso de que Mónica Naranjo pisara el escenario. Había algo eléctrico en el aire, una especie de susurro colectivo que ... se extendía por las gradas como una chispa a punto de estallar. Y cuando las luces descendieron, cuando el primer fogonazo encendió el fondo del escenario, ese murmullo se convirtió en un rugido. El concierto no había empezado y la noche ya prometía incendiarse.

Mónica apareció envuelta en un vestuario que parecía nacido del mismo fuego que iluminaba el recinto: rojo, brillo y una actitud felina que hizo que todo el mundo se levantara de un salto. Desde el primer baile, cuidado y desatado a la vez, quedó claro que aquello no iba a ser un simple concierto: era un espectáculo en toda su dimensión que reflejaba todo su trayectoria musical en un intervalo pequeño de horas. Todo un reto que supo superar con creces.

Las pantallas gigantes escupían gráficas vibrantes que acompañaban cada golpe de música, como las serpientes digitales serpenteaban en la canción 'Medusa' o el fuego que funcionaba como leitmotiv. El vestuario mutaba como si tuviera vida propia: primero rojo intenso, luego un look de una bata de plumas que convertía a la artista en un ave de lujo. Después se pasó al negro y llevó dos monos negros, uno de pedrería traslúcida y otro que brillaba desde el extremo de los pantalones asta el cuello. Todo encajaba en una dramaturgia feroz: la estética del fuego, del renacer, del exceso bien entendido.

Entre números, los bailarines y coristas entraban y salían como un ejército perfectamente coreografiado. También ellos cambiaban de atuendo, fusionándose con las atmósferas de cada bloque: primero energía y músculo, luego electrónica, después pop luminoso. Y mientras tanto, Mónica jugaba. Con el público, con las luces, con la grandilocuencia. Convertía el Roig Arena en un teatro emocional donde cabían la ironía, el drama, la risa y el desgarro. Tenía frases simpáticas con el público, que la hacían más humana, para después arrancar las notas más agudas como si su voz no perteneciera a la tierra.

Hubo un momento especialmente íntimo: dedicó una canción a su sobrino al que llamó 'ratón', la que habla de su hermano fallecido. El estadio lloró con ella. En cada fila de las gradas había alguien que se contenía las lágrimas. Justo antes de ese momento, como forma de distender el ambiente como premonición de lo que iba a suceder, tuvo una ocurrencia muy sarcástica. Confesó entre risas que canta en el coche como una loca y encima piensa que «lo hace bien». Como si no fuera el incono de los 90 con el rango vocal más espectacular. El público la adoraba justamente por eso: por la diva que no teme ser humana.

Pero si la noche tenía una cima, esa llegó antes de 'Sobreviviré'. Con el Roig Arena en silencio, respirando al unísono, lanzó una frase que cayó como un manifiesto: «Cuando uno depende de una persona sobrevive, pero cuando una persona es completamente independiente, vive». Después, la canción estalló como un himno, y el público, de pie y con los brazos en alto, respondió como si aquello fuese una confesión colectiva. Naranjo no solo interpretó, incendió.

Al concierto acudieron unos artistas invitados muy esperados: Nebulosa, el grupo que interpretó 'Zorra' en Eurovisión en 2024. Juntos cantaron Venenosa, una colaboración que salió el pasado febrero. Aquello fue otra explosión: luces, baile, un Roig Arena que vibraba al ritmo de una canción diferente y atrevida. Tras ella, llegó 'Temptation', la canción que hizo para 'La isla de las tentaciones'.

Ismael Ivorra, un fan suyo de 18 años, afirmó que era imposible que se perdiera la visita de la cantante a su ciudad natal. «Ha sido increíble. No se ha hecho pesado. Incluso en los descansos había actuación de los coristas o los bailarines sin parar. Es una artista de los pies a la cabeza», ha afirmado. Nancy Ferrer, una mujer de 40 años, ha viajado desde Albacete para ver a su cantante favorito. Para ella ha sido cumplir un sueño. «Mónica ha sido mi juventud. Venir me ha traído unos recuerdos preciosos. Sin duda, repetiré», ha contado.

Mónica Naranjo no dio un concierto: levantó un templo temporal en el que el fuego, la música y la emoción compartida se convirtieron en religión. Y en esa liturgia desmesurada, todos absolutamente todos salieron un poco más vivos.