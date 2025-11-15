OT 2025 desata la fiebre fan en Valencia: medio kilómetro de cola para ver a los concursantes Lucía Casani, Claudia Arenas y Tinho acuden a La Alquería del Basket para firmar los discos de la primera parte de la edición

El furor por Operación Triunfo 2025 ha tomado València este sábado. Desde primera hora de la mañana, cientos de jóvenes, en su mayoría menores de 20 años, con predominio claro de niñas adolescentes de 15 años, han rodeado La Alqueria del Basket en una cola que superaba el medio kilómetro. El motivo: la esperada firma de discos de tres concursantes muy queridos en la edición, Lucía Casani, originaria de Paterna, Claudia Arenas, de Alicante, y Tinho, el único que no es de la Comunitat.

Banderas, pancartas, dibujos, pulseras hechas a mano, chokers, álbumes decorados, cartas… La procesión de regalos no tiene fin. El ambiente está alborotado, un murmullo constante de emoción que se mezclaba con risas, canciones improvisadas y conversaciones entre grupos de fans que se están conociendo en la cola, como si formasen parte de una misma comunidad.

«Lo están petando», comenta una chica de 17 años del Cabañal mientras enseña orgullosa un 'choker' que ha fabricado para Claudia. «Es un complemento que siempre lleva dentro de la Academia, así que quería hacerle uno especial» explica.

El entusiasmo ha comenzado pronto. A las 8.00 horas ya había cola formada. Un grupo de jóvenes de unos 20 años lo cuenta así: «Venimos a ver a Claudia. La queremos muchísimo y la seguimos desde antes de los castings. Hemos llegado a las ocho y ya estaba llenísimo».

Un poco más tarde, a las 9.30 han llegado cinco chicas de 17 del Cabañal con su acompañante mayor de edad: «Había tanta gente que nos hemos planteado irnos, pero al final nos hemos quedado porque queríamos ver a Claudia y a Tinho». Tendrán la suerte de entrar porque la cola avanza a un ritmo acelerado.

Entre la multitud, también hay padres que hacen malabares para acompañar a sus hijas: «La he traído antes de entrar a trabajar. Llegaré un poco más tarde, pero no pasa nada», cuenta uno de ellos, con una mezcla de resignación y complicidad.

Lucía, nominada y protagonista en las conversaciones

El runrún general tiene un nombre propio: Lucía Casani, vecina de Paterna y una de las favoritas del público. Su nominación para la próxima gala es el tema recurrente en la cola, donde se mezclan la preocupación, el apoyo incondicional y las estrategias de voto. La concursante ha sufrido dos proposiciones para abandonar el concurso que ha superado con creces. El próximo lunes se sabrá si ella o su rival Guille Toledano, que está en la firma de Madrid, será el que pueda disfrutar de, al menos, una semana más en la Academia.

«Voy a estar muy emocionada cuando la vea», decía Sara, de Xirivella, que ha ido con una amiga «para ver a Claudia y a Lucía». Paula, de Torrent, lo tenía claro: «Yo vengo a ver a Claudia».

10 segundos de magia

Al llegar a la sala, la dinámica es sencilla pero intensa: cada fan puede pasar unos segundos frente a los tres concursantes, conseguir su firma y dedicarles unas palabras. Son apenas 10 segundos, pero para muchos parecen ser suficientes para vivir un pequeño sueño después de la larga espera.

Los tres, Lucía, Claudia y Tinho, se han mostrado cercanos, sonrientes y agradecidos. Han aceptado una montaña de regalos, sobre todo dibujos y manualidades, y no han dudado en ofrecer abrazos a quienes lo han pedido. «Son majísimos», repiten las fans al salir, todavía temblando.

Elia e Irene, dos de las jóvenes asistentes, han salido casi sin poder respirar: «Ha sido muy chulo. Nos han firmado los tres, les hemos dado los regalos y nos han dado un abrazo». Cada salida de la sala es una explosión de voces y emoción contenida: muchas comentan entre risas nerviosas lo que les han dicho, cómo se han sentido o si les ha dado tiempo a expresar todo lo que querían.

La firma de discos de OT 2025 no ha sido solo un encuentro entre artistas y fans. Ha sido una mañana ruidosa, vibrante y luminosa, donde València ha vuelto a demostrar que el fenómeno Operación Triunfo sigue muy vivo.