OT2025 Gala 6: Lucía Casani se salva en medio de la deriva

Álex Serrano López Valencia Martes, 28 de octubre 2025, 00:52

OT2025 ha entrado en lo que parece una deriva peligrosa. No es la mejor edición del programa, está claro, con una audiencia del directo en caída libre y con un recorte de contenido que a los fans nos tiene mosqueados. Pero es que la gala 6, que si no fue la del despegue se quedó muy cerca, terminó con unas nominaciones incomprensibles. Algunos, y el masculino es importante, avanzan gala tras gala sin valoraciones negativas mientras que a otras se les exige que canten Aída de Verdi mientras bailan como Rihanna. En fin, nada nuevo bajo el sol de la Comarca. Hablando de la Comarca, Lucía Casani, que es de la nuestra, se salvó con casi un 70% de los votos (Max ya puede protagonizar Dear Evan Hansen en la Gran Vía, y allá que iremos a verle) y, además, esquivó la nominación y recibió los elogios del jurado. Claro que instantes después el jurado nominó a 4 finalistas y previsiblemente la mejor voz de la Academia, Laura, se irá a casa la semana que viene. Los designios de Abraham Mateo son inescrutables.

Bueno, vamos a meternos en materia. La gala empezó sin problemas de sonido, lo cual ya es un avance. Los chicos interpretaron Make Your Own Kind Of Music, que es una canción que sólo tiene 56 años. Cuando salió, Franco vivía, para que se hagan una idea. Bien, bueno, pos vale, como diría aquel famoso niño. La canción tiene un mensaje positivo y los chicos estuvieron bien, pero es que las grupales siempre me parecen un pastiche porque sale cada uno vestido de su padre y de su madre, y no te puedes meter en la música si ves a Lucía vestida de la novia cadáver al lado de Cristina a lo Liza Minelli. En fin, cosas de Rosa de vestuario.

Max interpretó You Will Be Found, una canción del musical Dear Evan Hansen que habla del acoso escolar. No exagero si digo que es una de las mejores canciones de la historia de los musicales y me atrevería a decir de que la historia de la música desde que el primer humano bajó de un árbol y se puso a darle golpes a un tambor, pero en los pases de micros, sobre todo en el del sábado, estuvo peor. Eso sí, en la clasificación de Mejores Últimos Planos, está segundo, solo por detrás de los increíbles últimos 3 segundos de Judit la semana pasada (te echamos de menos).

Turno para nuestra Lucía Casani, que había elegido el tema de Mon Laporte Tu falta de querer, que si no me equivoco (es altamente probable porque mis conocimientos musicales son, en el mejor de los casos, limitados y en el peor, casi pura invención) es una ranchera. Por eso ella iba vestida de novia cadáver, con unos increíbles guantes de encaje. La escenografía era la más trabajada de la gala: Lucía desplegó unos graves a los que no llega nadie ahí dentro mientras paseaba por una arcada florida. Eso sí, como dice mi amigo Pablo, si la vuelven a nominar que elija una canción que controle, no una que le guste, porque por ponerse a prueba casi nos hace pasar otros siete días muy malos.

Javier Crespo Crespillo, más conocido como Crespo, no es santo de mi devoción. Pero al Crespo lo que es del Crespo: su Can't Hold Us fue el numerazo de la gala, con la gente implicada en bailar este tema de Eminem. Bueno, bailar o lo que sea, porque ya me dirán cómo se baila ese rap endiablado. El momento brazos al aire, rollo concierto de La Raíz con Elegiré, estuvo increíble. Siento que Crespo es de lo más limitados vocalmente. Vendió el pescado de forma más que solvente. Sin hacer mucho ruido, ya está en la gala 7. El jurado, eso sí, haría bien en exigirle lo mismo que a los... perdón, las demás.

Guillle Toledano y Claudia Arenas tenían una versión en tango de Dos gardenias. De nuevo, esta canción es de 1945. Se rumorea que para la gala 7 darán un tema de la antigua Mesopotamia. Dos gardenias es una de las canciones más conocidas de la historia (Claudia no la conocía, y eso que es de Alicante, una ciudad increíble donde suena mucho en los karaokes) y consiguieron hacerla suya. El acompañamiento al piano de Manu Guix les ayudó a llevar el tempo de la canción. Los momentos con Claudia en solitario brillaron, y hubo un silencio al final en el que se paró el mundo. Es una de las actuaciones que volveré a ver.

Lo del Diamonds de Laura y María Cruz es otra historia. El jurado las nominó a las dos, en pack, junto al comentario: «Para que una canción triunfe tenemos que remar todos a favor». Parece una crítica velada a la sencilla escenografía (ellas dos en el centro de la pasarela con una luz en forma de diamante encima, de espaldas todo el rato la una a la otra) y a la falta de baile. Laura estuvo mucho mejor, pero es que Laura, como Noelia Franco, tiene la mejor voz de este año. Por cierto que uno de los problemas de esta edición lo ejemplificó María Cruz. «Hice un bolo con mi novio este verano y canté esta canción», dijo. Como esta misma semana comentó Josep Maria Mainat, creador del concurso, en un podcast, el problema de este OT es que ya no son gente anónima que puede cantar: estos chicos ya cantan, e insultantemente bien. El factor sorpresa, por tanto, se pierde un poco.

Avanzaba la gala y Guillo Rist.y Olivia interpretaron El principio de algo, que era la canción nominable del día. Con todo, estuvo mejor que en los pases de micros, y Olivia brilló en solitario. Guillo, por primera vez en el concurso, estuvo por debajo de su nivel, que es, en la escala de 0 a Cristina, prácticamente Cristina. Los dos quedaron nominados, lo que evidencia que ni esta actuación ni Diamonds gustaron al jurado. Ambos, eso sí, vendieron el pescado mejor de lo esperado. Por cierto que a Olivia le dijeron que le había faltado interpretación, lo cual no deja de ser curioso porque Olivia es, ante todo, una actriz que canta (muy bien, eso sí).

Nos acercamos al fin de fiesta con la versión de Agua de Téyou y Tinho. En este caso, de nuevo los dos muy separados en el escenario, aunque se juntaron al final. En ese momento, por cierto, el plano perdió de vista a Téyou, por lo que el efecto de dos amigos que descubrían que se gustaban se esfumó. Bastante correcta, aunque sin más. Téyou es la única que puede quitarle el premio a Cristina, y Tinho es indudablemente el mejor chico de la Academia. A ver si mañana reciben temas con los que se puedan lucir más.

Y para terminar, la mejor. Cristina interpretó Je me casse, y sinceramente no sé por qué seguimos haciendo concurso porque es evidente que lo va a ganar Cris. Y eso que la escenografía era un desastre: ella vestida de rojo, rollo cabaretera, subida a un podio en forma de corazón con cartas de póker por detrás, como si fuera la reina mala de Alicia en el País de las Maravillas. Pero a Cris le da todo igual: tira de desparpajo y parece que lleva 35 años en el escenario. Hizo un guiño a cámara en el que media España sintió que estaba viendo a una estrella. OT2025 es un concurso de cantantes en el que siempre gana Cristina, la Alemania de los realities musicales.

Al final nos quedamos con Tinho favorito porque hoy es su cumple y con Laura, María, Guillo Rist y Olivia nominados. Los profes salvaron a Guillo Rist, que es el mejor bailarín de ahí dentro pero no uno de los mejores cantantes, y los compañeros, sorprendentemente, a María (Crespo no votó a Olivia para drama de la carpeta que se han inventado de la nada en X). Olivia y Laura quedaron nominadas. Lo normal es que se salve Miss Olivia Bay y Laura se vaya a casa, lo que será una gran pérdida a nivel vocal.

Pero es que OT ha entrado en una deriva incomprensible, con un jurado que exige más a las chicas que a los chicos. A este paso, antes nominan a Cristina que a Guille Toledano, y eso no podemos permitirlo.