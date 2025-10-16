El poeta valenciano Jaime Siles se alza con el Premio García Lorca

La poesía ha vuelto a ser este jueves protagonista en la ciudad de Granada. En el mismo corazón de la ciudad que vio nacer a ... Federico García Lorca, se ha anunciado que el XXII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca ha recaído en el poeta y crítico literario valenciano Jaime Siles, una de las voces más sólidas y reflexivas de la lírica española contemporánea.

El galardón, dotado con 20.000 euros, distingue el conjunto de su obra poética y lo sitúa dentro de la nómina de los «autores imprescindibles» que, como Lorca, han hecho de la literatura una trinchera de belleza, de reflexión y de amor al arte, según destacó la alcaldesa Marifrán Carazo durante el acto celebrado en el Centro Lorca.

«Es un día muy especial para Granada», subrayó Carazo. Ciudad que aspira a ser Capital Cultural Europea en 2031 y que con este premio reafirma su compromiso con la palabra y la creación literaria. «El Premio Lorca es un homenaje al verso, pero también a la figura más emblemática de nuestra tierra, que sigue siendo un faro para la poesía universal», señaló la alcaldesa.

La candidatura de Siles fue presentada por el periódico ABC y elegida entre 37 propuestas procedentes de 15 países, con presencia destacada de poetas de España y Latinoamérica. Entre los finalistas figuraban nombres como Olvido Gar5cía Valdés, Luis García Montero o Gioconda Belli.

En nombre del jurado, José Antonio López Nevot, de la Real Academia de Buenas Letras de Granada, destacó de Siles su profundidad intelectual, la riqueza lingüística y la vigencia humanista, rasgos que lo convierten en una voz imprescindible para entender la poesía de nuestro tiempo.

El jurado ha querido resaltar también la capacidad del poeta valenciano para captar las inquietudes humanas con lúcida exactitud, haciendo de su escritura un espacio donde convergen la emoción y el pensamiento. «Siles demuestra que la poesía puede seguir siendo un refugio del pensamiento en tiempos de ruido», han recalcado miembros del jurado.