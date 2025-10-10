Torrent celebra la 52ª Fira del Llibre con la presencia de Santiago Posteguillo, Eloy Moreno y Cherry Chic La magia de Harry Potter también llega a la Fira con talleres, teatro, varitas, pociones, hechizos y un Hogwarts en la Plaza

Viernes, 10 de octubre 2025

La Fira del Llibre de Torrent celebra su 52.ª edición con una propuesta cultural renovada y ambiciosa. Del jueves 23 al domingo 26 de octubre, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas, la Plaza de la Unió Musical (junto a la estación de metro Avenida) se convertirá en el epicentro de encuentros literarios, firmas de autores, talleres, recitales, espectáculos, literatura infantil y una variada programación de actividades para todos los públicos.

Con este evento, el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Cultura y la red de Bibliotecas Municipales de Torrent, reafirman su apuesta por fomentar el hábito lector, incentivar el diálogo literario y promover los autores valencianos, nacionales e internacionales. La Fira no solo ofrecerá un espacio de venta de libros, sino un escenario vivo de creación cultural, reflexión y convivencia.

La alcaldesa Amparo Folgado ha subrayado que «la Fira del Llibre de Torrent cumple 52 ediciones y vuelve a demostrar que nuestra ciudad respira cultura, historia y tradición lectora. Este evento no será solo una feria de libros: será un punto de encuentro entre autores, lectores y familias, un espacio donde las palabras unen generaciones y donde Torrent reafirma su compromiso con la cultura como motor de progreso».

La 52º Fira del llibre se sitúa dentro del circuito literario valenciano con suficiente peso como para atraer autores reconocidos y público especializado. Además de potenciar la visibilidad de escritores emergentes y locales, el evento cuenta con figuras literarias consolidadas que atraerán lectores ávidos y medios de comunicación.

Además, la Fira también refuerza la presencia del valenciano en su programación. Este año se rendirá homenaje a la escritora María Beneyto con un recital y un musical que acercarán su obra a las nuevas generaciones, consolidando el compromiso de Torrent con la promoción de la literatura en nuestra lengua propia.

Santiago Posteguillo, tras el éxito imparable de 'Roma soy yo' y 'Maldita Roma', prosigue su ambicioso proyecto literario con 'Los tres mundos', cuya publicación oficial está prevista a finales de octubre. Torrent tendrá el privilegio de acoger, en el marco de la 52º Feria del Libro, la presentación del estreno literario de esta esperada novela el próximo 26 de octubre.

Eloy Moreno, uno de los autores más destacados del panorama literario actual, presentará su nuevo libro 'El nuevo viaje de El Principito'. Tal como él mismo afirma: «Este ha sido uno de los proyectos más importantes de mi carrera; es algo tan grande como delicado, tan bonito como intenso, tan emocionante como el universo entero.»

Begoña Valero, autora habitual de novela histórica, nos hablará de 'La venganza de los templarios', distinguida con el Galardón Letras del Mediterráneo 2024 de novela histórica, así como de su reconocida y también premiada novela 'Un testigo llamado Cervantes'. Esta última se inspira en hechos reales poco conocidos sobre la vida de Cervantes, como su declaración en un juicio por asesinato en Valencia tras regresar de su cautiverio en Argel, y sus cinco años como prisionero.

Cherry Chic nos acercará su novela romántica más personal e íntima, «Todos los deseos que escribí sin ti», una historia que refleja el amor desde la inocencia y el respeto, y que transmite un mensaje fundamental: el amor propio como principio vital imprescindible.

Rosa Ribas nos hablará sobre su novela «Los viejos amores» y además participará en el club de lectura en inglés «Come read with Michelle» con su novela «Far».

Pero el programa también contempla la presencia de otros escritores de peso -tanto de ámbito valenciano como nacional- que participarán en tertulias, presentaciones y firmas, enriqueciendo el diálogo literario local y nacional.

En este sentido, la alcaldesa ha afirmado, «nos sentimos muy orgullosos de que autores de la talla de Santiago Posteguillo, Eloy Moreno, Cherry Chic, Rosa Ribas y Begoña Valero, junto con tantos escritores locales y emergentes, formen parte de esta programación. Su presencia engrandece la Fira y sitúa a Torrent en el mapa literario valenciano y nacional».

Además, esta edición coincidirá con la conmemoración del 75º aniversario de las Bibliotecas Públicas Municipales de Torrent (1950-2025) y el 40º aniversario de la Casa de la Cultura de Torrent (1985-2025).

La alcaldesa ha destacado: «Este año, además, celebramos el 75 aniversario de nuestras bibliotecas públicas municipales y los 40 años de la Casa de la Cultura, instituciones que han sido la puerta de entrada a la lectura para miles de torrentinos. La Fira del Llibre es el mejor homenaje a esta trayectoria de compromiso con la cultura, y quiero invitar a todos los torrentinos y a quienes nos visiten a participar activamente y disfrutar de esta gran cita literaria».

Además, la mañana del domingo estará dedicada íntegramente a la poesía, con un recital poético a cargo de Torrent de Paraules, seguido de una tertulia enriquecedora centrada en el análisis y disfrute de la poesía con fantásticos poetas.

Y este año es el 60º aniversario de J.K. Rowling, autora de la célebre saga de Harry Potter. Una efeméride literaria muy especial a la que dedicaremos la tarde del sábado con una jornada mágica repleta de pociones, hechizos, talleres y mucha ilusión.

La programación propuesta es numerosa, muy variada y pensada para audiencias de todas las edades. Además, durante el sábado 25 de octubre se ofrecerán promociones especiales, beneficiándose los visitantes de un 10 % de descuento en la compra de libros dentro de la 52º Fira del Llibre de Torrent. Así como, al cierre de casetas, cada día, se realizará un sorteo de libros entre los participantes, para poder participar, es muy fácil, con la compra de libros se entregará un boleto que hay que rellenar y depositar en la urna de la caseta de organización.

El concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha señalado: «Hemos diseñado una programación diversa, con cerca de 30 actividades gratuitas y más de 20 autores, que abarca desde la narrativa histórica a la poesía, pasando por la literatura juvenil, el teatro, los cuentacuentos y hasta talleres de Harry Potter. Queremos que cualquier vecino y visitante, sea cual sea su edad o interés, encuentre un espacio en esta Fira para disfrutar de la cultura».