Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La empresa del parking certifica que Vilaplana llegó a las 14:38 horas y se fue a las 19:51 tras la comida con Mazón
Logo Patrocinio
Javier Castillo charla con dos fans mientras les firma su ejemplar de 'El susurro del fuego'. LP

Javier Castillo, el escritor que triunfa en Netflix, arrasa en Valencia

Más de 300 personas aguardan cola para que el autor, que este jueves vuelve a firmar en la Comunitat, les rubrique 'El susurro del fuego'

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:24

Comenta

El sueño de casi todo escritor de ficción de la tercera del siglo XXI es firmar un contrato con una plataforma para que uno de ... sus libros sea adaptado a una serie. Da igual el autor: desde el que empieza con una autopublicación hasta el que vende miles de ejemplares. Y sobre todo tienen ese objetivo los que presentan cada una de sus obras como 'thriller', un término capaz de almacenar casi cualquier propuesta. Javier Castillo es uno de esos, de los que afirman haber empezado gestionándose a sí mismos y de los que buscan, en su caso con éxito, irrumpir en el formato mayoritario en la actualidad para consumir historias llevadas a la pantalla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3 Muere el policía agredido con una piedra en Vinalesa tras permanecer 17 días en estado de coma
  4. 4

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de abandonar El Ventorro con Mazón
  5. 5 Dos policías repelen con sus pistolas eléctricas un ataque de dos ladrones con un hacha y un hierro en San Antonio de Benagéber
  6. 6 Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia
  7. 7

    Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
  8. 8

    Los 50 pilares que harán singular el Nou Mestalla
  9. 9 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  10. 10 Aemet cambia su previsión, anuncia heladas y activa un doble aviso amarillo este miércoles en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Javier Castillo, el escritor que triunfa en Netflix, arrasa en Valencia

Javier Castillo, el escritor que triunfa en Netflix, arrasa en Valencia