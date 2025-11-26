Javier Castillo, el escritor que triunfa en Netflix, arrasa en Valencia

El sueño de casi todo escritor de ficción de la tercera del siglo XXI es firmar un contrato con una plataforma para que uno de ... sus libros sea adaptado a una serie. Da igual el autor: desde el que empieza con una autopublicación hasta el que vende miles de ejemplares. Y sobre todo tienen ese objetivo los que presentan cada una de sus obras como 'thriller', un término capaz de almacenar casi cualquier propuesta. Javier Castillo es uno de esos, de los que afirman haber empezado gestionándose a sí mismos y de los que buscan, en su caso con éxito, irrumpir en el formato mayoritario en la actualidad para consumir historias llevadas a la pantalla.

El malagueño triunfa en estos días por partida doble: con su última novela, 'El susurro del fuego', y con la adaptación para Netflix de una de sus anteriores, 'El cuco de cristal'. Respecto al libro que acaba de lanzar, Javier Castillo ha desembarcado en Valencia este miércoles y, como era de esperar, ha arrasado. Más de 300 personas han guardado cola desde antes de las 19 horas, cuando se anunció su firma de ejemplares en El Corte Inglés de Pintor Sorolla, para llevarse la obra rubricada a casa. Unos recién comprado y otros lo traían de casa, en algunos casos ya leído. Personas de diferentes edades, aunque se ha demostrado que la fuerza del autor es que le sigue un público joven.

Y esa gente consume Netflix, donde ya había triunfado con la adaptación en serie de dos de sus novelas: 'La chica de nieve' y 'El juego del alma'. Ahora ha sido el turno de 'El cuco de cristal', obra que en una semana vedió más de 100.000 ejemplares en castellano en diversos formatos. Y la irrupción en el catálogo de la plataforma también ha supuesto todo un éxito: 5,5 millones de visualizaciones en dos semanas, colocándose como la top 3 de habla no inglesa y la top 5 del total de series en Netflix.

Javier Castillo está en la cresta de la ola y en una gira que aún no lo llevará fuera de los límites de la Comunitat. Quienes no hayan acudido al centro de Valencia este miércoles, aún tienen una segunda oportunidad este mismo jueves. Y es que el exitoso autor malagueño estará en 'La librería de doña Leo', la que regenta el también escritor y ex ministro Máximo Huertas, a partir de las 18:30 horas.