Los libros más vendidos esta semana, justo antes de Navidad Juan del Val, Mikel Santiago, Megan Maxwell o Posteguillo se mantienen como bestsellers por delante de escritores extranjeros

Nacho Ortega Valencia Martes, 25 de noviembre 2025, 00:36 Comenta Compartir

A pocas semanas de la Navidad, las librerías empiezan a mostrar qué títulos están captando la atención del público. El ranking semanal ofrece una variedad de temas que van desde el amor a la historia y el humor, y en el que compiten el ganador del Premio Planeta con gigantes de la novela histórica y del thiller contemporáneo.

Vera, una historia de amor, de Juan del Val, sigue encadenando semanas de éxito, tras obtener el codiciado Premio Planeta, mientras que Mikel Santiago co La chica del lago y Santiago Posteguillo con la nueva entrega de la saga sobre Julio César vuelven a convertirse en bestsellers junto a cómics como Astérix en Lusitania o las obras de David Uclés, Ángela Banzas, Megan Maxwell o Dav Pilkey, entre otros.

Casa del libro

FICCIÓN

1. EL ÚLTIMO SECRETO. Dan Brown

2. VERA, UNA HISTORIA DE AMOR. Juan del Val

3. LOS TRES MUNDOS (SERIE JULIO CÉSAR 3). Santiago Posteguillo

4. LA CHICA DEL LAGO. Mikel Santiago

5. LA PENÍNSULA DE LAS CASAS VACÍAS. David Uclés

6. EL ARTE DE SER NOSOTROS (ED. ESPECIAL). Inma Rubiales

7. EL SUSURRO DEL FUEGO. Javier Castillo

8. ANDE, ANDE, ANDE, LA MARI MORENA. Megan Maxwell

9. CUANDO EL VIENTO HABLE. Ángela Banzas

10. EL PROFESTA. José María Zavala

NO FICCIÓN

1. RECONCILIACIÓN. Juan Carlos I

2. ESTO NO EXISTE. Juan Soto Ivars

3. AL DÍA SIGUIENTE DE LA CONQUISTA. Juan Miguel Zunzunegui

4. EL DIABLO ESTÁ ENTRE NOSOTROS. Lorenzo Ramírez

5. THE BOOK. Hungry Minds

Libros más vendidos en FNAC

1. El último secreto. Dan Brown

2. Vera, una historia de amor. Juan del Val

3. Un Amor De Diciembre. Lauren Asher

4. Ande, ande, ande, la Mari Morena (Megan Maxwell)

5. Astérix en Lusitania. René Goscinny (Autor), Albert Uderzo (Ilustración), Didier Conrad (Ilustración), Isabel Soto (Traducción)

6. El susurro del fuego. Javier Castillo

7. Los tres mundos (Serie Julio César 3). Santiago Posteguillo

8. La chica del lago. Mikel Santiago

9. Cuando el viento hable. Ángela Banzas

10. La asistenta. Freida Mcfadden (Autor), Carlos Abreu Fetter (Traducción)

El Corte Inglés

1. Vera, una historia de amor. Juan del Val

2. El último secreto. Dan Brown

3. Policán 13: Érase una vez Joselito. Dav Pilkey

4. Reconciliación. Memorias. Juan Carlos I

5. Al día siguiente de la conquista: La historia de lo que España construyó en América. Juan Miguel Zunzunegui

6. El sueño de Troya. Alfonso Goizueta

7. The Book: Una enciclopedia del saber con más de 400 páginas con detalladas ilustraciones. HUNGRY MINDS

8. Los tres mundos (Serie Julio César 3). Santiago Posteguillo

9. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Megan Maxwell

10. Cuando el viento hable. Ángela Banzas

Amazon

1. El último secreto: 6 (Planeta Internacional). Dan Brown

2. Esto no existe: Las denuncias falsas en violencia de género (Ensayo y Pensamiento). Juan Soto Ivars

3. Vera, una historia de amor. Juan del Val

4. Reconciliación: Memorias (No Ficción). Juan Carlos I

5. Calendario de Adviento Escape Room: Resuelve los 24 enigmas y salva la Navidad. Una actividad divertida para toda la familia. Jollkees

6. Los tres mundos (Serie Julio César 3). Santiago Posteguillo

7. Policán 13: Érase una vez Joselito. Dav Pilkey

8. El profeta. José María Zavala

9. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Megan Maxwell

10. El diablo está entre nosotros: Los agentes del caos del nuevo orden mundial. Lorenzo Ramírez

Baobab libros

1. VERA, UNA HISTORIA DE AMOR . Juan del Val.

2. LA CHICA DEL LAGO. Mikel Santiago

3. LOS TRES MUNDOS (SERIE JULIO CÉSAR 3). Santiago Posteguillo

4. ASTÉRIX EN LUSITANIA. GOSCINNY, RENÉ / FABCARO

5. LA PENINSULA DE LAS CASAS VACIAS. David Ucles

6. CUANDO EL VIENTO HABLE. Ángela Banzas

7. ANDE, ANDE, ANDE, LA MARI MORENA. Megan Maxwell

8. POLICÁN 13: ÉRASE UNA VEZ JOSELITO. Dav Pilkey

9. COMERÁS FLORES. Lucía Solla Sobral

10. EL ÚLTIMO SECRETO. Dan Brown