Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
Imagen de archivo de personas sin hogar en Valencia. Iván Arlandis

La UPV trata de mejorar la salud de las personas sin hogar a través de la IA

Se trata de una investigación a nivel internacional permite diseñar estrategias para prevenir el cáncer u otras enfermedades entre la población vulnerable

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:07

Un estudio internacional, liderado por investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha desarrollado un innovador modelo de microsimulación basado en inteligencia artificial ( ... IA) capaz de predecir cómo influyen factores como la calidad de vida, el acceso a la atención médica o el empoderamiento personal en la salud de las personas sin hogar. Se trata de un proyecto dirigido por el grupo Biomedical Data Science Lab (BDSLab) del Instituto ITACA de la universidad valenciana.

