Las miradas de la pobreza Ingresos escasos y el precio al alza de la vivienda condenan a miles de personas de la Comunitat como Quique, Jennyfer, Lyudmyla y Mari Carmen a malvivir con lo justo

Moisés Rodríguez Valencia Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:29

Un hombre de clase media, residente en una localidad del área metropolitana, se levantó un domingo por la mañana dispuesto a dar una lección a su hijo adolescente. «Te llevo a almorzar por el centro de Valencia», informó al chaval sin concederle demasiadas alternativas. El chico le miró a los ojos extrañado pero aceptó de buena gana el plan. Aparcaron por Pont de Fusta y ambos fueron paseando hacia la Plaza de la Virgen. Allí el progenitor se acercó a un mendigo y les propuso que les acompañara a tomar algo a una cafetería cercano. El indigente dio el visto bueno a contarles su experiencia a cambio de comida gratis. «¿Qué pasó para que acabara pidiendo en la calle?», fue la primera pregunta. Aquella lección sirvió al chico mucho más que si le hubieran dicho que el año pasado la tasa de pobreza en la Comunitat ascendió medio punto, situándose en el 24,8%, por encima de la media nacional (19,7%), según el informe 'El estado de la pobreza en España'. O que el 48,3% de las personas que viven de alquiler entre las provincias de Castellón, Valencia y Alicante están en riesgo de padecer penurias económicas, de acuerdo con el estudio FOESSA presentado por Cáritas esta misma semana. O que un trabajo del IVIE ubicaba hace cuatro años esta autonomía como la sexta peor para lograr rentas.

Datos, datos y más datos. Podríamos llenar este reportaje de cifras, teorizar sobre la dificultad para acceder a la vivienda, dar estadísticas referentes al encarecimiento de los productos esenciales, hablar del trabajo precario... pero no hay nada más gráfico y convincente que ponerle rostro a esos números. Alzar la vista y mirarle a los ojos a la pobreza. Observar a Lyudmyla, que no puede ayudar a su marido a lograr ingresos porque ella debe cuidar a su hijo con parálisis cerebral. Escuchar a Mari Carmen, que malvive desde hace tres décadas asfixiada por un cinturón que ahora se cuantifica en 800 euros al mes. Conocer la historia de Jennyfer Paola y su esposo, que vinieron de Colombia en busca de un futuro mejor y tras la dana la madre de ella tuvo que pedir un préstamo desde allende el Atlántico para pagarles el alquiler... pero todos ellos al fin y al cabo tienen techo. Mientras decenas de turistas, da igual la semana del año y el frío que haga, pasean por el centro de Valencia, Quique afronta cada noche al raso bajo una manta que alguien le dio y con la que cobija también a Gula y Misisuco, su perra y su gata. Sus mejores amigas. Ellas no le juzgan. Tampoco se inmutan cuando empieza a contar su historia.

Quique Luque 53 años, Valencia «Me iré a un pueblo. No busco el palacio de Buckingham, sólo salir de la calle»

¿Desde cuándo vivo así? ¡Pues desde los 13 años! Murió mi madre y me quedé huérfano... ¿si desde entonces estoy en la calle? ¡No, hombre! Me fui a vivir con un tío. ¡Ese sí que era un genio! Asalariado y bandolero al mismo tiempo. Estábamos en Barcelona, que yo soy de allí. Alguien me dijo que en Valencia se vivía mejor y me vine para acá». Quique Luque, mendigo y sin techo (otra vez) desde hace cuatro meses, está sentado con las piernas estiradas sobre una manta que comparte con su perra y su gata. Otra cobija tapa las dos extremidades y a ambos animales: «Ellos son lo mejor que hay, mejor que la mayoría de las personas. Jamás te abandonarían».

Su relato experimenta una prolongada elipsis, vete a saber si intencionada, desde esa adolescencia hasta que se asienta en Valencia hace ya un par de décadas. Aquí sobrevive desde todo ese tiempo con lo mínimo: «De hacer algún trabajito, de pedir, de lo que me dan...». No es la primera vez que le toca dormir al raso y estuvo un tiempo pernoctando bajo el Puente del Real, en el Jardín del Turia. Pero halló una habitación por 200 euros al mes. Aquello duró unos siete años.

Hasta hace cuatro meses. «Estábamos cuatro personas y dos se pusieron a hacer el gilipollas, hasta que los vecinos recogieron firmas y consiguieron tirarnos, con razón. Pagamos justos por pecadores», lamenta. Se vio abocado a vagar por las calles de la ciudad y a buscarse un sitio donde dormir. No duerme donde está relatando escuetamente su vida, apoyado en uno de los muros de la Basílica, en la plaza de la Almoina (lo que también tiene cierta ironía): «Ya me he buscado un callejón y tengo unos cartones. Los vecinos y la gente de los negocios ya me conocen, que no doy problemas, al contrario. Me ayudan en lo que pueden, me dan algo de comida...».

Y al día siguiente, otra vez a deambular por Valencia. A sus 51 primaveras ni siquiera busca trabajo: «¿Dónde dejo a la gata y a la perra?». Al can se lo dieron con un par de semanas de vida y él lo sacó adelante dándole leche con una tetina de biberón. Ahora busca un hogar para los tres: «¿Tú has visto el precio de la vivienda? Antes aún encontrabas una habitación, pero ya te piden 400 euros. Estoy tramitando el ingreso mínimo vital y entonces me iré a algún pueblo. Tengo algo mirado. No busco el palacio de Buckingham, sólo que podamos salir de la calle».

Acaba la conversación y, como era de prever, pide una ayuda. No llevamos dinero en metálico y, casi por compromiso, le deslizamos: 'Bizum no tendrás ni de casualidad...'. «¡Claro que sí! ¡Aquí si no tienes móvil no puedes tramitar nada! ¿Y dónde me van a ingresar la ayuda, si es que al final me la conceden».

Jennyfer Paola Apache 29 años, Sedaví «Tras la dana, mi madre pidió un crédito en Colombia para que pagáramos el alquiler»

Si Quique se quedó sin un lugar donde dormir a cubierto, Jennyfer Paola y Edinson estuvieron a punto hace un año... y con un bebé de apenas 12 meses. Fue el peor momento de su travesía trasatlántica en busca de El Dorado, en ese mismo trayecto que con diferente suerte realizan de forma continua miles de personas. «Aquí estamos mejor, que en Colombia cuando recibes el salario ya lo tienes comprometido», explica la joven de 29 años. Pero no se crean que aquí le da, al menos de momento, para algún lujo. El suyo y el de su pareja, de 35 años, es el ejemplo de una economía familiar cogida por alfileres. Como en el cuento de 'Los tres cerditos', sus ingresos son como la chabola de paja, esa que en cuenta viene el lobo y le da por soplar, sale volando y te deja sin protección alguna. Y ellos lo constataron el 29 de octubre de 2024.

Entonces llevaban un año en Sedaví. Primero buscaron fortuna en Chile, donde descubrieron que no habían hallado su sitio en cuanto su bebé tuvo fiebre una noche: «Lo llevamos a un hospital y, como no tenía documentos, se negaron a atenderlo». Una familiar que residía en Valencia les animó a mudarse a España.

«Trabajamos, reunimos el dinero y nos vinimos», recuerda Jennyfer. Se establecieron en Sedaví y el paraíso de 2.400 euros, 1.200 cada uno trabajando por horas, les daba para salir adelante hasta que llegó la dana. «Al día siguiente nos vimos sin empleo. No estuvimos en peligro porque residimos en un tercer piso, pero de repente nos quedamos sin nada», relata. Una mujer les dio agua y comida y el dueño de la casa les comunicó que no les cobraría los 650 euros por el alquiler de noviembre. Pasaron los días y entonces llegó el momento crítico: «Mi madre tuvo que pedir un crédito en Colombia para pagar diciembre. Afortunadamente luego ya me conseguí algún trabajito por horas y pude reunir para enero».

Cáritas fue el salvavidas de esta familia con una tarjeta monedero para alimentos. También les ayudó que, como afectados por la tragedia, se agilizaron los trámites para regularizar su situación. «Mi marido está ahora trabajando en la construcción, gana unos 1.200 euros. Yo ahora aporto entre 500 y 600 porque tengo dos empleos por horas, uno cuidando a una señora y otro en un bar», relata: «En estos momentos estoy haciendo una formación, porque acá te la piden. Mi jefa me ha dicho que cuando la acabe me ayudará».

Jennyfer Paola lo cuenta sonriente. No cree que esté recitando su particular cuento de la lechera. Es más, confía en que el tropezón que quebró el cántaro ya fuera la dana. Su hijo, el que comparte con Edinson, va a la guardería mientras ellos trabajan. Pero la joven tiene otro menor a su cargo, de 10 años: «Estamos con los trámites para traerlo acá». Van justos y son conscientes de que por ahora no pueden concederse demasiados lujos: «El otro mes sobró un dinerito después de pagar todos los gastos y Edinson me dijo: '¡Venga, vamos a comer por ahí!'». Lo merecían. Por un rato olvidaron que su proyecto de labrarse una vida mejor aún está entre hilvanes.

Lyudmyla Kuznyetsova 53 años, La Pobla de Vallbona «¿Quien me aguanta un trabajo con un hijo con parálisis cerebral y cada dos por tres en La Fe?»

Lyudmyla y su marido también llegaron a Valencia en busca de una vida mejor. En su caso, de un impulso: «Nosotros teníamos nuestra casa en Ucrania y la idea era estar un año para ganar dinero y volvernos». De eso hace un cuarto de siglo y por aquí siguen, sin visos de regresar a un país ahora asolado por la guerra. Su situación, no obstante, nada tiene que ver la invasión de Rusia. Nada les salió como habían planeado. Benito Velasco, fundador de Avapace Corre, siempre realiza el mismo símil cuando cuenta cómo encajó la noticia de que su hijo iba a nacer con parálisis cerebral: «Es como si fueras a viajar a Amsterdam, vas preparado para pasar unos días allí, con un plan de los lugares que vas a visitar, y de repente aterrizas en París». Pues eso es lo que le sucedió a Lyudmyla con uno de sus dos mellizos hace 17 años.

El chico tiene una parálisis cerebral de las severas: «No anda, tiene la espalda blanda y apenas puede sostenerse, tampoco mueve las manos ni habla. Come todo triturado porque no sabe tragar y duerme dos horas cada noche porque no quema energía». Esa 'estancia en París' nada tiene que ver de idílica, pero la familia salió adelante. Se establecieron definitivamente en La Pobla de Vallbona y, cuando los dos mellizos tenían tres años, llegó el benjamín de la casa.

Ingresan 1.300 euros del hombre y, con las ayudas a la dependencia y familia numerosa, rozan los 2.000 . «Yo estuve un tiempo limpiando casas para completar pero, ¿quién te aguanta un trabajo cuando tienes un hijo con parálisis cerebral, que le dan ataques epilépticos y estás cada dos por tres en La Fe?», implora Lyudmyla. En la época en las que se concedían las hipotecas casi sin preguntar adquirieron un piso que les generó una hipoteca de 600 euros al mes. Y ese inmueble es, a partes iguales, una trampa y un salvavidas. «Vamos a estar pagando hasta los 75 años. Toda la vida. A mi marido le digo que cuando termine el préstamo, si quiere, al día siguiente se puede morir... pero antes no», comenta esbozando una sonrisa.

Lyudmyla ha aprendido a compaginar la amargura con un sentido del humor que a algunos puede resultarles agrio. Pero es que ya ha percibido que muchos son incapaces de ponerse en su piel. Una mujer, un buen día, le dijo: «Bueno, tu hijo no te dará demasiada faena, que no se mueve». Seguro que respiró hondo para no contestar lo primero que le vino a la cabeza: «Ella no ve cuando no duerme, cuando vomita, cuando se hace pis, que va con pañal, cuando hay que limpiarle de babas constantemente...».

Tampoco se dio cuenta de que está reventada de la espalda y de la tendinitis en una pierna. Que su marido está operado del corazón, y de que viven implorando que no se averíe el ascensor: «¿Cómo me las apaño entonces para bajar a mi hijo a la calle?». Sabe que lo ideal sería cambiar de hogar a una vivienda con planta baja, pero pasados los 50 no le van a conceder otra hipoteca: «Si lo vendemos nos quedaría lo justo para cancelar la deuda».

El joven necesita unos zapatos específicos, con cierre en velcro y una placa de piel en los tobillos para que sujete el pie: no menos de 65 euros. Y la ropa es de marca: «Él tiene los brazos rígidos y las camisetas baratas están hechas con tejidos que no son flexibles». Para Lyudmyla y su familia, el Banco de Alimentos es un salvavidas perenne.

Mari Carmen Santana 65 años, Quart de Poblet «Sólo me puedo tomar un café fuera de casa si me invita una amiga»

Pero es que el Banco de Alimentos es un puntal para 50.000 personas en la Comunitat. Durante la dana repartió más de 960.000 kilos de comida y este año el reto es cerrarlo con la cifra redonda de un millón. Mari Carmen Santana, como Lyudmyla, sobrevive gracias a esta ayuda. Cumple este domingo 65 años y después de toda una vida luchando, sus ingresos son de 800 euros cada 30 días: «He trabajado de cocinera, de limpiadora... ¡de todo! Ahora tengo la pensión de invalidez».

Su historia es de esas que se complican con el tiempo. Se divorció cuando tenía tres hijos (de 12, 8 y 4 años) y tuvo que salir adelante como fuera. Ahora sus vástagos, con 38, 35 y 30 primaveras, ya están independizados. «Residía en un piso de mi ex, en Manises, y un buen día me lo pidió alegando que lo necesitaba para una amiga. Me vi durmiendo en la calle, porque una amiga me acogió tres días», relata.

Tuvo la fortuna de hallar un piso en Quart de Poblet y un casero con corazón. «Es pequeñito, de una habitación, pero está bien. El dueño es un abogado y si tengo cualquier problema me lo arregla enseguida», comenta Mari Carmen. Pero claro, tiene que pagar 600 euros de alquiler y le quedan 200: «Para pagar luz, agua, y comer...». No llega, y para ello pone un ejemplo gráfico: «No puedo salir ni a tomar un café. Prefiero gastarme ese euro en un brick de leche y hacérmelo en casa. Si voy es porque me invita una amiga que tengo. ¡Debe estar harta de mí!».

Mari Carmen se va con su bolsa del Banco de Alimentos. La ración de solidaridad que recibe antes de dar la suya: «Tengo prisa, porque estoy cuidando a una tía cuando sale del centro de día». Ahora uno de sus hijos también acude a recibir comida. Nadie está a salvo de las garras de la pobreza. Las cifras pueden ser impersonales y gélidas. Cuando uno las conoce, hay historias que causan escalofríos.

