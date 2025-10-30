Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Inma Mandingorra, su hija Triana y Félix Sancasto, su rescatador, en el patio donde se pudieron refugiar en Catarroja. Jesús Signes
NO OS OLVIDAMOS

«Triana, Laura y yo estamos vivas gracias a Félix, nuestro héroe»

Inma, joven que estaba embarazada de seis meses, y su compañera del supermercado fueron rescatadas del agua por un vecino. Dio a luz el 30 de enero, día del cumpleaños de su salvador

Lola Soriano Pons

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:10

Comenta

Inma Mandingorra, vecina de Catarroja, tiene claro que el 29 de octubre de 2024, la tarde de la trágica dana, volvió a nacer. Entonces estaba ... embarazada de seis meses y estuvo a punto de ser arrastrada por el agua, pero hoy sonríe cada vez que mira a su hija, Triana.

