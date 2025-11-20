Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Participantes en la concentración de Valencia, organizada en la plaza de Manises. Irene Marsilla

Los sindicatos de profesores calientan la calle y exigen más salario y mejores condiciones laborales

Las organizaciones denuncian la pérdida de poder adquisitivo y que las retribuciones, de al menos 2.419 euros mensuales, son de las más bajas de España | También exigen más personal, menos burocracia y mejoras en infraestructuras

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:27

Comenta

La «jornada de lucha» convocada para este jueves por los sindicatos docentes de la red pública, la primera de una larga lista de movilizaciones para ... exigir a José Antonio Rovira una subida salarial y mejores condiciones laborales, comenzó a primera hora con concentraciones a las puertas de centenares de colegios públicos, continuó a mediodía, con los institutos haciendo lo propio, y ha acabado bien entrada la tarde, con tres protestas en las capitales de provincia que en el caso de Valencia ha reunido entre trescientas y cuatrocientas personas en la plaza de Manises.

