Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana reclama ahora las imágenes de Mazón entrando en Emergencias el día de la dana
Urna colocada en un centro educativo durante las elecciones de hace dos años. Nacho García

Nueve de cada diez familias se desentienden del gobierno de sus colegios e institutos

El colectivo de padres y madres es el que menos se implica en la elección de sus representantes a los consejos escolares, el principal órgano de decisión y participación

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:23

Comenta

Los colegios públicos y concertados han celebrado elecciones para renovar los consejos escolares, que son el principal órgano de participación y toma de decisiones relacionadas ... con el funcionamiento de los centros. Y las familias han vuelto a dar la espalda al proceso, manteniéndose como el colectivo con menor participación, con mucha diferencia, a la hora de elegir a sus representantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  3. 3 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  8. 8 La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana
  9. 9 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  10. 10

    Una discoteca de la Comunitat se cuela entre las 50 mejores del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Nueve de cada diez familias se desentienden del gobierno de sus colegios e institutos

Nueve de cada diez familias se desentienden del gobierno de sus colegios e institutos