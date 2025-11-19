Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alumnos en el primer examen de la selectividad de junio, en la UPV. Jorge Gil/EP

El Consell dará más ayudas a alumnos afectados por la dana tras excluir a cerca de dos mil

Los estudiantes de 2º de Bachillerato no han podido acogerse a ninguna de las dos convocatorias vigentes, que permiten conseguir entre 500 y 600 euros

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:26

La Conselleria de Educación creará una nueva línea de ayudas para cubrir a los estudiantes de colegios e institutos que resultaron afectados por la dana ... y se han quedado fuera de las dos convocatorias impulsadas a mediados de octubre. Estas fueron avanzadas por el presidente de la Generalitat durante el debate de Política General y permitirán obtener una subvención directa de entre 500 y 600 euros como máximo para gastos de material escolar y de estudio o para paliar las pérdidas sufridas.

