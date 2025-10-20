Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas Los requisitos pasan por estar matriculado en alguna enseñanza reglada y la pueden pedir varios hermanos por lo que una familia con dos hijos recibiría mil euros

Este lunes 20 de octubre se ha abierto el plazo para solicitar las ayudas a los afectados por la dana por la compra de material escolar. Se trata de una nueva subvención anunciada por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el pasado debate sobre el Estado de la Comunitat.

El Consell ha aprobado un decreto, en este sentido, por valor de 100.558.500 euros para ayudas directas extraordinarias destinadas a la adquisición de material escolar para el alumnado matriculado en centros docentes de los municipios de la Comunitat afectados por las inundaciones del pasado 29 de octubre.

Estas nuevas ayudas extraordinarias alcanzan los 500 euros por escolarizado afectado y se estima que podrán beneficiarse más de 200.000 alumnos de 533 centros escolares de zonas afectadas.

El objetivo de estas ayudas es la adquisición de material escolar para el desarrollo de la actividad educativa. Con esta medida, la Generalitat colabora con las familias de estos municipios para paliar los gastos extraordinarios del inicio de curso escolar, contribuyendo a restablecer la normalidad del proceso educativo.

Plazos

El plazo de presentación de solicitudes, que se realizará de manera telemática, ha comenzado a las 09.00 horas de hoy 20 de octubre de 2025 y finalizará a las 15.00 horas del 19 de noviembre de 2025.

Beneficiarios

A estas ayudas podrá optar el alumnado de enseñanzas regladas no universitarias de Educación Infantil de segundo ciclo, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Programas Formativos de Cualificación Básica, Formación de Personas Adultas, Enseñanzas de Idiomas, Enseñanzas Artísticas Profesionales de Música y Danza, Enseñanzas Deportivas, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño y Centros de Educación Especial específica.

Ayudas por solicitante

Sólo se podrá solicitar una ayuda por alumno aunque uno pueda estar matriculado en varios centros (por ejemplo, en un instituto y en un conservatorio).

Subvenciones acumulativas

Si se da el caso de que una familia tenga a más de un hijo escolarizado, la ayuda podrá concederse de manera acumulativa. De esta forma, corresponderán 500 euros a cada persona beneficiaria, de forma que, si hay dos hijos matriculados en dos centros distintos corresponderán mil euros (500 por cada uno).

Afectados por la dana

A la pregunta de cómo se justifica que se es afectado por la dana para recibir esta ayuda, la respuesta es mediante una declaración responsable en la que se se manifieste haber soportado gastos extraordinarios derivados de la pérdida de bienes materiales ocasionada directamente por la catástrofe.

Centros afectados

Pueden acceder a estas ayudas los alumnos de centros públicos, privados y concertados de enseñanzas regladas no universitarias ubicados en las localidades afectadas por la dana.

Cobro de la ayuda

La ayuda se abonará por medio de una transferencia bancaria por lo que se recomienda que se ponga bien el IBAN de la cuenta corriente para que no haya problemas con los abonos.

Justificación de la ayuda

Las ayudas se pueden justificar mediante la aportación de facturas, recibos, tickets, justificantes de transferencia u otros documentos acreditativos, después del 29 de octubre de 2024, que constituyan medio de prueba válido en derecho, y que permitan verificar que la ayuda percibida se ha destinado a adquirir material escolar.

Son medios válidos en derecho los documentos (facturas, recibos, tickets, justificantes de transferencia...), testimonios, peritajes, fotografías, videos, entre otros, siempre que estén obtenidos legalmente y cumplan con los requisitos formales que la ley exige.

Objetivo de las ayudas

El objetivo de las ayudas son todo material que el alumnado necesite para su actividad académica como papelería, libros de texto, herramientas informáticas, entre otras. En el caso de que el escolar precise de material muy específico como puede ser un instrumento de música o un uniforme, se podrá solicitar la acreditación de que esto es necesario para los estudios que está cursando.

Dónde pedir la ayuda

La ayuda se puede pedir de forma digital a través de la secretaría digital de la Generalitat. Si no se cuenta con medios digitales se podrá acudir al centro escolar al que está matriculado y allí podrán asesorarle en el horario habitual del colegio y hasta que concluya el plazo.

Cómo acreditarse

La acreditación será con una clave compuesta por un identificador personal y una contraseña. Las opciones posibles son: con el DNI para lo que habrá que aportar el número de soporte y la fecha de nacimiento. En el caso de que el documento sea el NIE también hará falta el número de soporte y la fecha de nacimiento, También se podrá con el certificado de registro de ciudadanía de la Unión Europea: el NIE, número del certificado precedido por la letra C y fecha de nacimiento y a través de medios electrónicos de verificación de identidad válidos.

Información necesaria

Se deben proporcionar los datos personales del alumno, incluyendo el Número de Identificación del Alumno (NIA), así como los datos del responsable legal si el escolar es menor de edad, o los del propio solicitante en caso de ser mayor de edad. Asimismo, deberá indicarse un número de cuenta bancaria válido en el que se desee recibir el importe de la ayuda.

