Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha comparecido este martes en el Palau para anunciar nuevas ayudas para los afectados por la dana del pasado 29 de octubre. El momento político es convulso por la proximidad del aniversario de la tragedia y la evidente tensión política y, por otra parte, por el avance de la investigación judicial. Los últimos autos de la jueza muestran una versión radicalmente diferente a la que defiende el Consell. El Gobierno estuvo informado, el SMS no se lanzó por Forata, se habló del barranco del Poyo en el Cecopi y la exconsellera Pradas, con su actuación, retrasó el mensaje del Es Alert. Este es el planteamiento de la instructora frente al discurso de la Generalitat.

Mazón ha comparecido para hablar de las iniciativas, pero no ha aceptado preguntas. El montante de las ayudas, según ha indicado, será de 108 millones de euros para ayudar «a quien más lo necesita». Son ayudas directas «sin papeleo y sin burocracia». Las familias con hijos e hijas en edad escolar serán las primeras beneficiadas. En total, 500 euros por alumno para material escolar sin distinción en el centro en el que estudien. Todo se hará por la web de la conselleria de Educación. Se calcula que beneficiará a 200.000 alumnos. El tiempo para la solicitud comienza el 20 de octubre y durará un mes.

«La reconstrucción pasar por recuperar la normalidad», ha insistido el líder del PP. En el futuro, también se aprobará otro decreto para familias que residen en la zona de la dana, pero acuden a otros centros escolares fuera de esta zona de influencia. Esta medida queda pendiente para futuros Plenos del Consell.

El segundo decreto de este martes es una ayuda directa de 600 euros para cada universitario que resida en las zonas afectadas. El proceso será similar, sin justificaciones previas y con criterios sociales. Aquí se calculan otros tres millones de euros de desembolso para los estudiantes. Afectará, según Presidencia, a unos 5.000 alumnos.

Además, existe un tercer decreto para las familias acogedoras que hicieron un esfuerzo durante la dana. «La cara más solidaria de la Comunitat». La ayuda mínima por menor será de 1.000 euros. Y se irá ampliando hasta una cifra final de 6.000 por cuatro menores. En total, 383 familias se pueden beneficiar. «Gesto de Justicia y gratitud», ha explicado Mazón.

También las familias numerosas, monoparentales y con discapacidad podrán recibir ayudas del Gobierno valenciano. Esto se hará de oficio, sin necesidad de tramitación, ha adelantado el presidente. El presupuesto es de algo más de tres millones. «Existe una voluntad política y humana del Consell con la reconstrucción».