Los sindicatos convocan huelga en Educación el 11 de diciembre

Los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT han acordado convocar la primera jornada de huelga en educación el próximo 11 de diciembre. Esta convocatoria ... se enmarca en el calendario de movilizaciones acordado hasta el mes de mayo en el proceso asambleario mantenido durante el mes de octubre.

.Las movilizaciones comenzarán el próximo 20 de noviembre con concentraciones por la mañana en los centros educativos y ya por la tarde habrá una concentración delante del Palau de la Generalitat en Valencia y ante las delegaciones del Consell en Alicante (Casa de las Brujas) y Castellón (Casa de los Caracolas).

La primera jornada de huelga tendrá lugar el jueves 11 de diciembre que es cuando se prevé que se nombrará un nuevo presidente de la Generalitat. Las organizaciones sindicales convocantes esperan que el nuevo gobierno reaccione a las peticiones sindicales y convoque las mesas de negociación para tratar sus reivindicaciones.

Estas pasan por mejoras salariales del profesorado para recuperar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años. En este sentido, las organizaciones sindicales recuerdan que el profesorado valenciano es de los peores pagados en el Estado.

Otra de las reivindicaciones del colectivo es revertir los recortes en las plantillas, de forma especial en Formación Profesional y atención a la inclusión. Subrayan que estos recortes comportan la contratación de interinos y un empeoramiento de la atención al alumnado. También llaman la atención sobre la recuperación de las condiciones laborales, que también han sido recortadas, del profesorado experto y especialista que se encuentra en huelga indefinida desde el pasado 3 de noviembre.

Los convocantes también exigen una reducción de las ratios del alumnado para mejorar la atención y la calidad de la enseñanza. Otra de las reivindicaciones es la reducción de burocracia y sobrecarga de trabajo que afecta a la salud del profesorado y equipos directivos y desvía la atención del objetivo principal que es la docencia.

También reclaman una mejora de las infraestructuras educativas y una recuperación de los presupuestos recortados en esta partida. Además, piden la sustitución de la actual ley de libertad educativa por otra que defienda el valenciano.

La de diciembre será la primera de una serie de jornadas de huelga que se repetirán en enero, febrero, marzo, abril (dos) y varias más en mayo con la posibilidad de que se convierta en indefinida.