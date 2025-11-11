Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mazón comparece en la comisión de la dana de Les Corts
Una concentración de protesta contra la Conselleria de Educación. JL Bort

Los sindicatos convocan huelga en Educación el 11 de diciembre

Será la primera de una serie de movilizaciones que pueden desembocar en un paro indefinido a partir de mayo

R. V.

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:20

Comenta

Los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT han acordado convocar la primera jornada de huelga en educación el próximo 11 de diciembre. Esta convocatoria ... se enmarca en el calendario de movilizaciones acordado hasta el mes de mayo en el proceso asambleario mantenido durante el mes de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

