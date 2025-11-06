Los sindicatos de profesores convocan al menos siete jornadas de huelga en la Comunitat para conseguir mejoras salariales y laborales

Cuatro de los cinco sindicatos docentes de la enseñanza pública (STEPV, CSIF, CC.OO. PV y UGT PV) convocarán al menos siete jornadas de huelga ... a lo largo del curso para presionar a la Conselleria de Educación en el sentido de negociar una mejora salarial y de las condiciones laborales del profesorado valenciano.

El calendario de movilizaciones se ha hecho público este jueves tras la celebración de las últimas asambleas, y también se han tenido en cuenta los resultados de una encuesta de opinión. Además, no se descarta que el paro adquiera carácter indefinido a partir de mayo.

Por contra, se ha decidido anular la huelga prevista para el día 20 de este mes, pues iba a coincidir con el proceso de elección del nuevo presidente de la Generalitat y la administración valenciana estaría en funciones y con las funciones legislativas limitadas. Dicho de otra forma, sin capacidad para adquirir compromisos. Será, por tanto, una jornada de concentraciones en las puertas de los centros (por la mañana) y también en las tres capitales de provincia (por la tarde). Exactamente en las sedes autonómicas de cada ciudad: en la casa dels Caragols de Castellón, en la de Brujas en Alicante y en la plaza de Manises de Valencia.

Tal y como han informado las organizaciones (cuatro de las cinco que componen la mesa sectorial de Educación, sólo falta ANPE CV), las fechas de las jornadas de huelga se concretarán más adelante, aunque el calendario pactado contempla un paro en diciembre, enero, febrero y marzo, dos para abril y «varias jornadas» en mayo, además de la posibilidad de pasarlo a indefinido. «Todos contarán con las correspondientes movilizaciones, tanto en los centros educativos como en las calles de Alicante, Valencia y Castellón, y se convocarán asambleas periódicamente para evaluar y reajustar, en su caso, el calendario propuesto», señalan en un comunicado.

Su intención es abrir una negociación para tratar mejoras salariales que permitan «recuperar la pérdida de poder adquisitivo», pues el profesorado valenciano «es de los peores pagados de todo el Estado», así como revertir los recortes en plantillas, «especialmente en FP y atención a la inclusión, que conllevan despidos de profesorado interino y un empeoramiento de la atención de nuestro alumnado».

También se pide recuperar las condiciones laborales «recortadas» del profesorado experto y especialista, que está en huelga indefinida desde el pasado día 3, la reducción de los ratios de alumnado, de la burocracia y de la sobrecarga de trabajo, «que afecta a la salud del profesorado y equipos directivos y desvía la atención del objetivo principal, que es la docencia», la mejora de las infraestructuras educativas y la «recuperación de los presupuestos recortados en esta partida» o la «sustitución de la actual ley de libertad educativa por otra que defienda el valenciano».