Urgente Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
Manifestación enmarcada en la última huelga general educativa, en mayo de 2024. Jesús Signes

Los sindicatos de profesores convocan al menos siete jornadas de huelga en la Comunitat para conseguir mejoras salariales y laborales

Las organizaciones anulan el paro del día 20, pues el Consell estará en funciones y sin capacidad de negociar cambios, pero impulsan nuevas movilizaciones que pueden llegar a convertirse en indefinidas

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:10

Comenta

Cuatro de los cinco sindicatos docentes de la enseñanza pública (STEPV, CSIF, CC.OO. PV y UGT PV) convocarán al menos siete jornadas de huelga ... a lo largo del curso para presionar a la Conselleria de Educación en el sentido de negociar una mejora salarial y de las condiciones laborales del profesorado valenciano.

