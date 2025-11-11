El rinoceronte blanco nacido en el Bioparc es un macho

R.V. Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 09:20 Comenta Compartir

«Amamantar, dormir, corretear y un no parar», así se podría definir la primera semana de vida del primer rinoceronte blanco nacido en Bioparc Valencia. Tras la inmensa alegría y emoción por este hito, el equipo especializado ha mantenido el protocolo de seguimiento no invasivo con el que se comprueba la evolución de la situación y se aportan todos los cuidados para garantizar el bienestar de la madre y la cría. La satisfacción es máxima al corroborar la excelente y rápida recuperación de Kwanza, la madre, así como su entrega en la protección y crianza del pequeño. Se ha confirmado que es un macho y también su aparente buena salud, pues ofrece todo el repertorio de movimientos y «carreras» con la impericia que se corresponde con su corta edad, brindando entrañables imágenes de un «bebé rinoceronte». Con todo, sigue siendo necesario mantener la cautela y vigilancia, por lo que todavía permanecen en las instalaciones interiores, que están diseñadas con todas las comodidades y cuentan con un amplio patio para que puedan disfrutar del beneficioso sol.

Este nacimiento se produce dentro del Programa Europeo de Conservación (EEP) del que forma parte Bioparc Valencia con el objetivo de garantizar la supervivencia de esta amenazada especie. Tras 18 años de trabajo, la constancia y la consolidación de un grupo de cría controlada científicamente formado por el macho Martin y las hembras Nombula, Ami y Kwanza ha dado sus frutos y ahora esta cría representa la esperanza para el rinoceronte blanco (Ceratotherium simum simum). El comportamiento del padre y las otras hembras es muy positivo, pues se acercan con la curiosidad e interés propio de esta nueva situación, lo que hace considerar una natural integración.

Esta especie está incluida en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que vela por el estado de la biodiversidad de nuestro planeta y supone una señal de alerta, un llamamiento a «pasar a la acción» para evitar la extinción de las especies. La intervención humana es el mayor peligro al que se enfrentan estos animales, en el caso de los rinocerontes la caza furtiva para cortarles su cuerno. Pero al mismo tiempo, solo en nuestra mano está la solución. En ese sentido es fundamental y prioritario actuar directamente en la conservación tanto ex situ, con los grupos mantenidos bajo cuidado humano en los parques, como in situ, protegiendo su hábitat, con proyectos como los que participa la Fundación BIOPARC. Igualmente es trascendental trasladar a la sociedad esa preocupación, ese amor y esa empatía hacia la naturaleza salvaje. Los BIOPARC protegen especies animales y sus hábitats y gran parte de su labor es luchar contra la indiferencia, difundir, educar y concienciar. La posibilidad de llegar al corazón al contemplar esta belleza indómita en los parques y con los vídeos y fotografías de estos impresionantes animales y sus crías es también nuestra razón de ser.

