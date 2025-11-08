Primeros días del bebé rinoceronte del Bioparc: en instalaciones interiores y bajo vigilancia constante La madre y la cría, la primera nacida en el centro valenciano, evolucionan a la perfección

R. V. Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:59 | Actualizado 17:08h.

Los primeros días de vida del rinoceronte nacido el pasado martes en el Bioparc, el primero de su historia, se están desarrollando con normalidad, tal y como han explicado este sábado fuentes del centro.

Tanto Kwanza, la madre, como la cría se encuentran en perfecto estado y su evolución está siendo muy positiva, aunque por el momento permanecerán en sus instalaciones interiores, mientras que el equipo técnico trabaja para garantizar su bienestar y mantiene constantemente la guardia y los protocolos para supervisar la evolución de ambas.

El grupo de cría controlada de Bioparc Valencia está incluido en el programa europeo de conservación de especies amenazadas (EEP) de rinoceronte, y de este forman parte el macho Martin, padre de la cría, y las hembras Nombula, Ami y Kwanza, que representan esperanza para la supervivencia del rinoceronte blanco (Ceratotherium simum simum), incluido en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La actividad humana, con la caza furtiva, es el mayor peligro al que se enfrenta. Cada año una media de 1.000 rinocerontes son abatidos para amputar su cuerno con el fin de venderlo y nutrir el tráfico ilegal. Las propiedades medicinales que se le confieren son totalmente absurdas, pues es simple queratina, como el pelo o las uñas humanas.

El objetivo de Bioparc, además de la conservación activa de las especies amenazadas, es dar a conocer su situación y acercar la belleza de esta naturaleza salvaje para emocionar y motivar un cambio de actitud hacia su preservación.

La recreación de la sabana del centro valenciano ofrece una visión impresionante de este emblemático animal en un recinto multiespecie en el que convive con la cebra de Hartmann (Equus zebra hartmannae) y peculiares aves como el marabú (Leptoptilos crumeniferus), el pelícano (Pelecanus onocrotalus) y el ibis sagrado (Threskiornis aethiopicus).

El rinoceronte blanco nació el marte por la tarde, en el 491 día de gestación. Y las primeras horas se desarrollaron con normalidad, con la madre prestando todas las atenciones y el 'bebé rinoceronte' mostrándose activo, siguiendo su instinto y buscando el calor materno.