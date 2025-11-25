Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Foto de familia previa al inicio del acto.

Foto de familia previa al inicio del acto. Iván Arlandis

El Rey preside en Valencia el acto de apertura del curso universitario

La ceremonia se tuvo que posponer por la alerta roja de finales de septiembre y se ha hecho coincidir con la entrega de los Premios Rei Jaume I | La ausencia de Carlos Mazón provoca que no haya representación de la Generalitat en la recepción al monarca

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:33

Comenta

El rey Felipe VI preside este martes el solemne acto de apertura del curso 2025-2026 de las universidades españolas, que se celebra en el ... paraninfo del edificio La Nau de la Universitat de València. La ceremonia, de carácter anual y que rota por la geografía española, recayó en la institución decana de la Comunitat en reconocimiento a su 525 aniversario, y se tenía que haber celebrado el pasado 30 de septiembre, pero se suspendió por la alerta meteorológica por fuertes lluvias.

