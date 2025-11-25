El Rey preside en Valencia el acto de apertura del curso universitario

El rey Felipe VI preside este martes el solemne acto de apertura del curso 2025-2026 de las universidades españolas, que se celebra en el ... paraninfo del edificio La Nau de la Universitat de València. La ceremonia, de carácter anual y que rota por la geografía española, recayó en la institución decana de la Comunitat en reconocimiento a su 525 aniversario, y se tenía que haber celebrado el pasado 30 de septiembre, pero se suspendió por la alerta meteorológica por fuertes lluvias.

La ceremonia se ha tenido que adaptar, con menos protocolo y fases más cortas teniendo en cuenta que a media mañana Su Majestad preside la entrega de los premios Rei Jaume I. Y cuenta con representación de todas las instituciones valencianas y partidos políticos y de alrededor de treinta universidades españolas.

El Rey ha llegado a la sede histórica sobre las 10 horas, y ha sido recibido por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, la ministra de Universidades, Diana Morant, la alcaldesa María José Catalá, la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, y la rectora Mavi Mestre, que ha protagonizado uno de los momentos más simbólicos del acto: cederle la vara de mando que representa a la máxima autoridad. La inasistencia del presidente Carlos Mazón, igual que a la ceremonia posterior, ha provocado que, por protocolo, no hubiera presencia de la Generalitat en la recepción en la calle, protagonizada por los máximos representantes institucionales. A continuación, nada más acceder al edificio, ha saludado al teniente general Luis Sáez Rocandio, a los consellers presentes -Ruth Merino, Núria Martínez, José Antonio Rovira y Juan Carlos Valderrama- y al secretario general de Universidades, Francisco García.

Tras la foto de familia, saludar a los rectores de las universidades españolas presentes y a los miembros del equipo de gobierno de la institución, se ha iniciado el solemne acto. La lección inaugural ha corrido a cargo de la secretaría general de la UV, María Elena Olmos, y ha versado sobre la historia de la institución.