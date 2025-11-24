Camarero recibe a los galardonados de los Premios Rey Jaume I y agradece su «talento, compromiso y dedicación»

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha recibido este lunes a los premiados de los Rey Jaume I ... 2025, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar este martes y estará presidida por el Rey Felipe VI. Durante el encuentro, Camarero ha agradecido «el talento, el compromiso y la dedicación» a todos los galardonados y ha puesto de relieve su contribución para para superar los desafíos desde el conocimiento y la excelencia en ciencia e innovación.

Asimismo, ha subrayado que «el liderazgo científico es condición indispensable para el liderazgo económico y social» y ha recordado la apuesta del Consell por la ciencia mediante programas, financiación estable y apoyo a entidades que trabajan en el sector científico y tecnológico.

Los galardonados en la 37 edición de los Premios Rey Jaime I son: José Luis Mascareñas Cid, premio en Investigación Básica; Núria López-Bigas, distinguida con el galardón de Investigación Biomédica; Silvia de Sanjosé Llongueras, premiada en la modalidad de Investigación Clínica y Salud Pública; Victoria Reyes-García, destacada con el reconocimiento a la Protección del Medio Ambiente; María Jesús Vicent Docón, premio en Nuevas Tecnologías; y Jan Eeckhout y Damià Tormo, galardonado con en la modalidad de Economía.

El acto de entrega de estos galardones es uno de los acontecimientos sociales más significativos de la Comunitat y se celebra en la ciudad ante una amplia representación de la sociedad civil y política valenciana. Esta ceremonia será parte de un extenso programa de actos en los que los premiados participarán para contribuir a relanzar estos galardones, únicos en España por, entre otras peculiaridades, sus jurados que están formados por más de una veintena de Premios Nobel.