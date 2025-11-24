Los Jaume I reclaman más inversión en innovación para hacer frente a EEUU y China
Los galardonados expresan sus inquietudes sobre la Inteligencia Artificial y su desarrollo ético
Valencia
Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:43
Los premios Jaume I de este año han reclamado una mayor inversión en I+D para hacer frente a Estados Unidos y China. «O invertimos más ... o el sistema no aguanta y estamos perdiendo la carrera», ha señalado Damià Tormo, premio Revelación Empresarial.
Los galardonados también han expresado sus inquietudes sobre el impacto de la inteligencia artificial y han abogado por potenciar su desarrollo ético. La galardonada en Investigación Biomédica, Nuria López-Bigas ha expresado el riesgo de que nos convirtamos en un complejo de datos y Jan Eckhout, premio de Economía, ha advertido del riesgo de que el desarrollo de la IA comporte una concentración de poder y ha instado a la Unión Europea a regular para el ciudadano.
En actualización
Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es
