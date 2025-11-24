Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La niña de 4 años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI
Foto de familia de los premiados. Iván Arlandis

Los Jaume I reclaman más inversión en innovación para hacer frente a EEUU y China

Los galardonados expresan sus inquietudes sobre la Inteligencia Artificial y su desarrollo ético

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:43

Comenta

Los premios Jaume I de este año han reclamado una mayor inversión en I+D para hacer frente a Estados Unidos y China. «O invertimos más ... o el sistema no aguanta y estamos perdiendo la carrera», ha señalado Damià Tormo, premio Revelación Empresarial.

