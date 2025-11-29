Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
Un momento del pasacalle por el barrio Orba de Alfafar. LP

«El pueblo salvó al pueblo, y ahora también le rinde homenaje»

Voluntarios de ochenta organizaciones de toda España se reúnen en Alfafar en un acto de agradecimiento a su altruismo: «Sin ellos no habríamos salido adelante»

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:44

Comenta

La plaza Poeta Miguel Hernández de Alfafar ha acogido este sábado un emotivo homenaje a las decenas de miles de manos anónimas que ayudaron a ... ponerse en pie a las localidades golpeadas por las riadas del 29 de octubre. Voluntarios de unas ochenta organizaciones se han dado cita en una jornada repleta de actos, recuerdos y reencuentros. Entre integrantes de las propias entidades que se conocieron en tierras valencianas y también entre víctimas y ángeles de la guarda que les ayudaron y escucharon.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  2. 2 La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en un municipio de 1.300 habitantes conocido por ser un paraiso de la naturaleza y otras dos localidades
  3. 3 Qué hacer este sábado en Valencia: ferias, mercadillos y un castillo de fuegos
  4. 4 Pradas señala al exjefe de Bomberos como el técnico que paró el Es Alert a las 19 horas del 29-O: «Lo vio contraproducente»
  5. 5

    Ligero cambio en el recorrido del Maratón Valencia 2025: así te afectará
  6. 6

    Los Santos Juanes impresiona a sus primeros visitantes: «Es una maravilla, no había visto nada igual»
  7. 7

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  8. 8

    Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia se activarán el lunes sin multar
  9. 9 Muere un trabajador en Casinos durante los trabajos de reconstrucción tras la dana
  10. 10

    Pérez Llorca y Mazón, las siete diferencias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «El pueblo salvó al pueblo, y ahora también le rinde homenaje»

«El pueblo salvó al pueblo, y ahora también le rinde homenaje»