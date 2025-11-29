Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mercat de Catarroja. N.Roca

Mercados de los municipios dana con ganas de la campaña navideña

La campaña previa en los recintos de la zona cero ha sido activa y ha permitido un respiro económico a los comerciantes, además de garantizar puntos de encuentro para los vecinos

Nacho Roca

Catarroja

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:48

En la zona cero de la dana, los mercados municipales de Catarroja, Paiporta, Alfafar y Aldaia viven la antesala de la Navidad como un momento ... clave. Este año, la actividad comercial muestra un ritmo distinto al del año pasado, cuando los primeros efectos de la dana aún eran palpables y muchos comerciantes todavía recuperaban sus puestos. Ahora, con la ayuda de iniciativas como por ejemplo el Bono Comercio de la Diputación, las semanas previas a la Navidad han sido más activas.

