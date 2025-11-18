Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Viviendas de Picanya junto al barranco del Poyo. JL Bort

Olcina: «En la dana vimos que hay casas en zonas inundables, ahora tenemos el problema de qué hacemos con esos espacios»

El director de la Cátedra de Cambio Climático de la UA asegura que la temperatura del mar va a provocar más trombas de 150 litros en una hora

José Molins

José Molins

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:21

Comenta

El director de la Cátedra de Cambio Climático y catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, ha explicado que las danas y ... lluvias muy abundantes cada vez van a ser más frecuentes en la Comunitat. Así lo ha dicho en una charla en Elda este lunes con el título 'Inundaciones en el litoral mediterráneo. Enseñanzas de las últimas danas ocurridas', donde ha analizado las consecuencias del cambio climático y como influyó en la dana del 29-O.

