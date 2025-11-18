Olcina: «En la dana vimos que hay casas en zonas inundables, ahora tenemos el problema de qué hacemos con esos espacios»

El director de la Cátedra de Cambio Climático y catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, ha explicado que las danas y ... lluvias muy abundantes cada vez van a ser más frecuentes en la Comunitat. Así lo ha dicho en una charla en Elda este lunes con el título 'Inundaciones en el litoral mediterráneo. Enseñanzas de las últimas danas ocurridas', donde ha analizado las consecuencias del cambio climático y como influyó en la dana del 29-O.

«Ha pasado un año de la dana Valencia, y seis años de la Vega Baja, claros ejemplos de lo que está provocando el ser humano en la atmósfera terrestre. Se altera el clima y eso está teniendo un impacto muy directo en la zona nuestra, somos un punto caliente del cambio climático», ha indicado Olcina. «El mar está ahora a 22 grados en noviembre, es un dato preocupante, un mar tan cálido distorsiona mucho los fenómenos atmosféricos», añade.

Por ello, Olcina indica que hay que seguir trabajando «en modelos más comarcalizados, que permitan profundizar, y también hay que hacer protocolos de emergencia, porque en cualquier momento del año podemos tener estas danas». Además, señala que hay poblaciones que deben cambiar su «ordenación del territorio, que debe ser más sensata», expone. «En la dana de Valencia vimos que hay casas en zonas inundables, se ha construido mucho en zonas de riesgo, y ahora tenemos el problema de ver qué hacemos con algunos de esos espacios», asegura.

Ante eso, se plantea un escenario que puede ser polémico. «La reconstrucción de Valencia va a necesitar algún desalojo de zonas, barrios, que se llegue a acuerdos entre administraciones, se cedan espacios, se trasladen. En el 82 hubo que trasladar y reconstruir barrios, ahora hay que actualizar cartografías de riesgo», comenta el experto. «Hay que contar con la gente, técnicos, expertos, la gente que vive en zonas de riesgo sabe qué posibles soluciones puede haber», añade.

El experto ha comparado la actuación en ambas tragedias. «En la dana de la Vega Baja hubo aviso anticipado, murieron 3 personas, con atención desde el primer momento. En la dana de Valencia la gestión de la emergencia es un ejemplo de lo que no hay que hacer, tenemos 2 planes de reconstrucción, la gente veremos a ver cuándo puede encontrar una solución», lamenta. «Vamos a tener que convivir con esta situación, y tenemos que saber reaccionar, debemos hacer caso a los avisos y luego que haya una activación de la gestión de la emergencia. La pérdida económica siempre la vas a tener pero lo importante es salvar la vida humana», destaca Olcina.

Para el experto, lo más peligroso es cuando el Mediterráneo «se calienta tanto y se generan nubes que descargan muchísimos litros, el problema es que son 150 litros en una hora, esa es la más peligrosa, y hace circular rápido las ramblas y barrancos», destaca el catedrático. «Cada vez cae más cantidad de lluvia en una hora, ese es el problema en el Mediterráneo, porque se condensa más vapor de agua, se transfiere más energía del mar a las nubes. Es el problema del cambio climático a las danas», apunta.

El catedrático ha detallado qué ocurrió el fatídico 29-O. «En la dana el mar estaba a unos 22 grados, transfería mucha cantidad de energía a las nubes. Cayeron casi 800 litros pero se batió el récord de España de lluvia en una hora, con 150 litros, y esa barbaridad justifica que creciera tanto el barranco del Poyo, porque ese y los demás barrancos recibieron esa cantidad de agua», relata.

Y también añade más elementos que ocurrieron. «Las nubes venían muy cargadas de rayos, movilizaban mucha energía, se formaron trombas de tornados. Las supercélulas de las películas ya se están formando aquí. Se forman más danas que antes, que en los años 60-70. Todas las danas no son tan peligrosas, pero si antes teníamos 1 ahora tenemos 30, y alguna puede desembocar en un evento extremo como el que ocurrió», destaca Olcina. «Las nubes que se formen contendrán mayor cantidad de agua que descargan en menos tiempo. A menos kilómetros de la costa es donde caen los mayores efectos. En entornos próximos al mar es donde está la mayor energía que se moviliza en las nubes», reflexiona.

El experto explica así cómo se forman estas danas tan letales. «Es una bolsa de aire frío que genera inestabilidad atmosférica. Las grandes inundaciones del Mediterráneo han sido provocadas por esta situación. Baja un aire frío y empieza a entrar viento de Levante que arrastra el calor en el agua del mar, ese cóctel es el idóneo para que haya lluvias fuertes», comenta. «Es muy difícil el pronóstico de dónde lloverá porque la bolsa se va moviendo. Puedes saber la zona aproximada con 24 horas de antelación, pero con exactitud sólo se puede saber con 2-3 horas antes».

Además, el experto indica que se está «litoralizando la lluvia en tromba, la dana no entra muchos kilómetros tierra adentro, no penetra tanto la influencia mediterránea y afecta más al litoral», apunta. «La cuenca del Mediterráneo somos un territorio muy expuesto a la peligrosidad natural y las condiciones atmosféricas singulares, eso condiciona el funcionamiento de los elementos del clima», expresa.