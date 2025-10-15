Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un equipo quirúrgico en una operación. Marta Moras

Una mujer pierde la visión de un ojo por una rara complicación de la anestesia en un hospital valenciano

La señora necesita ayuda hasta para ponerse agua en un vaso y Sanidad deberá indemnizarla con 60.000 euros

José Molins

José Molins

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:35

Comenta

Las operaciones de cataratas son con diferencia las más comunes en los quirófanos de la Comunitat en cuanto a la cantidad que se realizan. Pero ... hay casos que no dan el resultado esperado e incluso tienen graves complicaciones. Es lo que le ocurrió a una valenciana de 75 años, que perdió la visión del ojo izquierdo por una complicación de la anestesia que los informes médicos definen como «extremadamente rara» y que le ha causado una pérdida importante de su calidad de vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  2. 2 Corrupción en el puerto de Valencia: «Si ese papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante»
  3. 3 Arrestan al dueño de un restaurante de Valencia por violar a una mujer mediante sumisión química
  4. 4 Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
  5. 5 Entrevista al presunto asesino de Loli: «Esa noche le pegué un empujón y se dio un pescozón contra la pared»
  6. 6 Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes
  7. 7 Aemet pronostica tormentas en la Comunitat Valenciana para este miércoles y señala dónde lloverá
  8. 8 La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: así debes actuar si un coche ocupa tu plaza de garaje
  9. 9 Un accidente múltiple en la CV-30 colapsa varias vías este martes durante varias horas
  10. 10

    El emblemático restaurante que cierra sus puertas en El Carmen: «Nos fueron robando un barrio. No queremos transformarnos en lo que no somos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una mujer pierde la visión de un ojo por una rara complicación de la anestesia en un hospital valenciano

Una mujer pierde la visión de un ojo por una rara complicación de la anestesia en un hospital valenciano