Una mujer pierde la visión de un ojo por una rara complicación de la anestesia en un hospital valenciano

Las operaciones de cataratas son con diferencia las más comunes en los quirófanos de la Comunitat en cuanto a la cantidad que se realizan. Pero ... hay casos que no dan el resultado esperado e incluso tienen graves complicaciones. Es lo que le ocurrió a una valenciana de 75 años, que perdió la visión del ojo izquierdo por una complicación de la anestesia que los informes médicos definen como «extremadamente rara» y que le ha causado una pérdida importante de su calidad de vida.

Hasta el punto que la mujer necesita ayuda de terceras personas para situaciones cotidianas y no puede ni siquiera ponerse agua en un vaso, debido a las secuelas de por vida que le ha dejado esa operación en un hospital público valenciano. Por este motivo, Sanidad deberá indemnizar a la paciente con más de 60.000 euros, como refleja el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat.

Al administrarle la anestesia para realizar la operación, le provocaron una hipotonía en el ojo por perforación ocular tras la inyección, lo que complicó la cirugía. La intervención de cataratas se llevó a cabo en abril de 2021, y unos días después la mujer empezó a experimentar importantes molestias, que en un principio se achacaban al proceso normal del postoperatorio. Pero en una visita al oftalmólogo dos semanas después, se le detectó un edema perpebral, con dolor e hinchazón en el ojo izquierdo.

Días después continuaron haciéndole pruebas y se le diagnostica un desprendimiento de retina, erosión corneal y finalmente en julio se confirma la pérdida de visión en el ojo por la perforación ocular, con una pérdida del cristalino y alteraciones post traumáticas del iris en la secreción, como exponen los informes médicos. Lo que motiva a la mujer y a su familia a poner una denuncia por negligencia médica. La mujer necesitó estar en la UCI del hospital y requirió cinco cirugías más, pero le han quedado secuelas de por vida, además de un dolor agudo y persistente.

Según los informes en los que se basa el Consell Consultiu, no se debió hacer la operación por el riesgo evidente de pérdida de visión del ojo, lo que le ha causado la merma de la calidad de vida y un daño moral, al necesitar ayuda de terceras personas para hacer actividades normales diarias, como ponerse agua.

La mujer denuncia que en ningún momento se le advirtió antes de la operación de que se pudieran producir estas complicaciones, e incluso en el informe de funcionamiento del servicio de Anestesia no consta que hubiera complicaciones. Sin embargo, el informe quirúrgico de oftalmología sí que detalla el «ojo hipotónico que complica hacer la cirugía de catarata, dificultando hacer las incisiones y no se conseguía un tono adecuado ni siquiera inyectando viscoelástico», explican los facultativos. El servicio de Anestesia del centro reconoce que no se le informó por escrito, sólo verbalmente, y el informe reconoce un defecto en el consentimiento informado a la paciente.

Como consecuencia de esta intervención, la paciente en el post operatorio presentó una hemorragia vítrea, desprendimiento de retina y subluxación de lente intraocular. Según en Informe de Inspección, se trata de «complicaciones posibles aunque extremadamente infrecuentes tras la cirugía de cataratas». En los meses siguientes, la mujer tuvo un aumento de la presión intraocular, desprendimiento de la membrana de Descemet, edema corneal y queratitis, lo que conlleva múltiples visitas al oftalmólogo e incluso a Urgencias del hospital.