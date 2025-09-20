Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un equipo médico en una operación en el hospital. Maika Salguero

Le pierden a una mujer la vesícula en el hospital y al encontrarla, el análisis revela que tiene un cáncer muy avanzado

La paciente tardó unas semanas en ser operada por las vacaciones de los médicos y Sanidad deberá indemnizar a la familia con 100.000 euros

José Molins

José Molins

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:11

La familia no daba crédito. La concatenación de errores sanitarios que estaba sufriendo su madre derivó en una situación sin solución para su supervivencia. En ... el hospital público valenciano donde ingresó no le realizaron las pruebas pertinentes, que sí le hicieron en un centro privado, donde detectaron un posible cáncer, pero en el primero tardaron en operarla porque era época de vacaciones de los médicos, y cuando lo hicieron, le perdieron la vesícula, que había que analizar. Una vez encontrada un tiempo después, resultó que la paciente tenía cáncer ya muy avanzado, y acabó falleciendo.

