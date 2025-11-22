Medio Ambiente recupera la figura de director de la Albufera tras cuatro años

El Parque Natural de la Albufera volverá a contar con la figura de director después de cuatro años. Así lo ha podido saber LAS PROVINCIAS ... tras confirmarlo con fuentes de la conselleria de Medio Ambiente. Se trata de una de las peticiones que más han reclamado los expertos y las organizaciones que tienen como campo de estudio este paraje. El objetivo de la cartera que dirige Martínez Mus es sacar de nuevo a concurso la plaza de Jefe de Servicio del parque natural, aunque esta vez con mayores incentivos, pues en sus últimos intentos por tratar de encontrar un director no se consiguió la presentación de ningún candidato.

Era una reclamación habitual en los últimos años. Expertos, Junta Rectora, organizaciones ambientales, pescadores... Todos los agentes relacionados con la Albufera echaban en falta la figura de director del parque natural. De hecho, algunas asociaciones, como Acció Ecol.logista i Agró, han confesado que estos últimos tiempos resultaba complicado saber a quién acudir para resolver las consultas de cada acción realizada en el paraje. Y es que el paraje se ha encontrado en los últimos cuatro año9s sin un líder claro.

Todo comenzó durante el último mandato del Botnànic. El Consell formado por el PSPV y Compromís decidió que se eliminara la elección d dicho cargo por libre designación y pasara a ser de concurso. El objetivo era tratar de eliminar injerencias políticas en la gestión de los parques naturales y que optasen al cargo profesionales y técnicos en la materia. Así, se llegaron a sacar a concurso 22 plazas de director de parque natural (algunos entornos se aglutinaron por su cercanía en el territorio), pero la plaza de la Albufera apenas se cubrió.

La última funcionaria en ocupar el puesto fue nombrada en mayo de 2022, pero apenas estuvo en el cargo unos meses hasta que solicitó renunciar por causas personales. Desde entonces, la conselleria de Medio Ambiente trató de ocupar la plaza hasta en dos ocasiones, pero nunca llegó una propuesta para ocupar el puesto. Además, se le llegó a ofrecer la plaza a personal interino de la conselleria pese a que el Decreto de Provisión de Puestos de Trabajo de la Generalitat señala que esos puestos sólo en casos excepcionales pueden ser ocupados por personal de esta categoría.

Ser director del parque de la Albufera es especialmente complicado por los numerosos actores que lo conforman: desde pescadores hasta agricultores pasando por cazadores, deportes como la vela náutica, o ecologistas, entre otros. Son muchos los intereses en juego con puntos de vista muy diferentes y no es infrecuente verse inmerso en alguna polémica. Es por ello que la figura no es la más atractiva para los funcionarios que pueden optar por destinos con menos complicaciones.

Ante la dificultad de cubrir el puesto, en diciembre de 2023 la conselleria de Medio Ambiente, entonces dirigida por Salomé Pradas, decidió eliminar dicho puesto y que sus competencias se entroncaran en la propia estructura administrativa de la Conselleria de Medio Ambiente.

Ante la contrariedad de muchos de los agentes del paraje, que consideran inadmisible que no tenga una cabeza que dirija su gestión, la Generalitat ha vuelto a crear la plaza de director en el marco de una reforma integral del sistema de parques naturales con el objetivo de crear más incentivos para que sean ocupadas de forma provincial y reforzar, entre otros, la protección de este espacio en el que se la gestión ordinaria se ha complementado con la extraordinaria a raíz de la dana.

En esta ocasión la conselleria de Medio Ambiente ha ideado esa serie de incentivos en el puesto para ofrecer la plaza de una manera más atractiva. Así, la cartera que dirige Vicente Martínez Mus confía en que, esta vez sí, alguien se postule a dirigir el pulmón verde de Valencia. De hecho, a nivel interno la plaza ya se ha publicado, por lo que podría ocuparse en cualquier momento.