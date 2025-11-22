Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen del Tancat de la Pipa en la Albufera. Jesús Signes

Medio Ambiente recupera la figura de director de la Albufera tras cuatro años

La conselleria sacará la plaza de nuevo a concurso con mayores incentivos con el objetivo de atraer candidatos

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:27

El Parque Natural de la Albufera volverá a contar con la figura de director después de cuatro años. Así lo ha podido saber LAS PROVINCIAS ... tras confirmarlo con fuentes de la conselleria de Medio Ambiente. Se trata de una de las peticiones que más han reclamado los expertos y las organizaciones que tienen como campo de estudio este paraje. El objetivo de la cartera que dirige Martínez Mus es sacar de nuevo a concurso la plaza de Jefe de Servicio del parque natural, aunque esta vez con mayores incentivos, pues en sus últimos intentos por tratar de encontrar un director no se consiguió la presentación de ningún candidato.

