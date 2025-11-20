Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La paja del arroz se pudre en la Albufera, en una imagen de octubre. JL Bort

Medio Ambiente reconoce en un informe que actuó tarde en la gestión de la paja del arroz

La falta de actuaciones de emergencia en la Albufera provocó la muerte a miles de peces al pudrirse el excedente de la siega

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:25

«Como dato a destacar, se observa una gestión de los restos de la paja de arroz tardía». El último boletín de seguimiento ambiental de ... la Albufera, redactado por técnicos de la conselleria de Medio Ambiente, incluye esta afirmación. Un reconocimiento a que no se actuó a tiempo para evitar que la paja del arroz se pudriera, se redujeran los niveles de oxígeno en el agua, y acabaran miles de peces muertos en la laguna. Los problemas con la paja del arroz son de sobra conocidos y los expertos insisten en que la administración debería contar con planes de urgencia para actuar con rapidez y evitar así los incidentes vividos este mes de octubre.

