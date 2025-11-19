Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Catalá, sobre el PP valenciano tras la marcha de Mazón: «Lo que decida la dirección nacional»
Una de las canalizaciones de la Acequia Real. Jesús Signes

La CHJ empieza a suministrar caudal desde la presa de Tous a la Albufera para combatir las aguas negras

La remesa es de 2,15 metros cúbicos por segundo hasta el 30 de noviembre y circula por las canalizaciones de la Acequia Real del Júcar

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ya ha comenzado a suministrar el envío extraordinario de recursos hídricos para acabar con las aguas negras en la Albufera ... . Desde las doce del mediodía de ayer martes se está realizando la remesa a un ritmo de 2,15 metros cúbicos por segundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  2. 2 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  3. 3 Sanidad retira de forma preventiva siete lotes de productos cárnicos tras una alerta alimentaria
  4. 4

    La televisión se apaga para el Valencia
  5. 5

    La jueza apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre cuándo supo que había muertos
  6. 6

    Un cartel con un beso entre Catalá y Mazón desata la polémica en el pleno
  7. 7 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  8. 8 La moción de censura contra la alcaldesa Folgado en Torrent, más cerca
  9. 9

    El PSPV se hace con alcaldías en la zona dana a golpe de moción de censura
  10. 10 Los dos municipios a menos de 20 minutos de Valencia que están entre los más demandados para alquilar piso en toda España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La CHJ empieza a suministrar caudal desde la presa de Tous a la Albufera para combatir las aguas negras

La CHJ empieza a suministrar caudal desde la presa de Tous a la Albufera para combatir las aguas negras