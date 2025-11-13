Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una vista de la Albufera. LP

La CHJ autoriza un riego de emergencia a la Albufera ante la crisis de las aguas negras

El organismo de cuenca responde a la petición del Consell y da luz verde al envío de 4 hectómetros cúbicos al parque

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:53

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha autorizado el envío extraordinario de agua para la Albufera. La remesa responde a la petición de la ... Conselleria de Medio Ambiente para paliar la situación en la que se encuentra el parque por la presencia de aguas negras en varios puntos de su perímetro.

