La CHJ autoriza un riego de emergencia a la Albufera ante la crisis de las aguas negras

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha autorizado el envío extraordinario de agua para la Albufera. La remesa responde a la petición de la ... Conselleria de Medio Ambiente para paliar la situación en la que se encuentra el parque por la presencia de aguas negras en varios puntos de su perímetro.

De esta forma, el organismo de cuenca pone a disposición del parque excedentes del sistema Júcar desde la presa de Tous, tal y como se establece en el artículo 13.5 de la de la normativa del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar (RD 35/2023, de 24 de enero), con el objetivo de mejorar la calidad de las aguas del lago.

El agua procederá de los excedentes que se producen con la modernización de regadíos en la Acequia Real del Júcar. En estos momentos, estos excedentes ascienden a 19 hectómetros cúbicos para ser enviados a lo largo del año hidrológico que comenzó el pasado 1 de octubre. Cuando se complete el proceso de modernización la cantidad a enviar subirá hasta los 40 hectómetros cúbicos.

Los caudales se derivarán desde el embalse de Tous y el agua se transportará, tal y como han solicitado desde la Dirección General de Medio Natural y Animal de la Generalitat, a través de la red de riego de la Acequia Real del Júcar. Con el objetivo de programar los futuros desembalses y ejecutar los aportes de forma coordinada, la Confederación ha requerido a los gestores del parque natural la definición del punto de entrega más adecuado para ejecutar las derivaciones. Teniendo en cuenta los volúmenes y caudales que puede transportar la ARJ, se estima que podrían derivarse hacia el lago alrededor de cuatro hectómetros cúbicos de agua hasta el 1 diciembre.

En este sentido, el organismo de cuenca ha recordado que las obras de emergencia en el Canal Júcar-Turia impiden realizar el envío de agua a través de esta infraestructura, dado que los caudales derivados son limitados y se destinan a garantizar el abastecimiento de toda el área metropolitana de Valencia.

Por el momento, los desembalses técnicos todavía están por concretar, ya que los gestores del parque natural y la Acequia Real del Júcar deberán determinar los volúmenes que pueden asumir. De igual forma, la Confederación estima que estos aportes no se traducirán en afecciones aguas abajo de la presa, dado que los caudales estarán en todo momento controlados y no supondrán grandes aportaciones para el río Júcar.

Fuentes de la Generalitat explican que la mayor parte de estos aportes se dirigirán hacia la parte sur del parque que es donde se acumulan la mayor parte de las aguas negras. Estas se han producido porque este año ha sido muy difícil la quema de la paja del arroz o la retirada de los rastrojos porque se mojaron con las lluvias de principios de octubre. Al quedarse en la tierra, la inundación invernal del parque las ha sumergido y provocado este fenómeno que puede originar una anoxia (falta de oxígeno) lo que podría derivar en una mortandad de peces.

El pasado mes de octubre se detectó un fenómeno de anoxia en el entorno de la Gola del Perelló donde aparecieron multitud de peces muertos. Hasta el momento ha sido el único registrado este año por la situación del lago.

La salida del agua hacia la Acequia Real se efectúa mediante una derivación controlada desde el azud de Antella, infraestructura histórica que regula la toma de aguas desde el río Júcar a la acequia, con un sistema diseñado y operado habitualmente para la gestión del regadío y los aportes ambientales, garantizando en todo momento la seguridad hidráulica y el control de las operaciones.

De acuerdo con el artículo 13.5 de la normativa del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar (Real Decreto 35/2023, de 24 de enero), cuando se produzcan desembalses técnicos desde el embalse de Tous o en el sistema Turia, se priorizará el lago de la Albufera como destino. Este aporte será contabilizado como contribución del sistema Júcar a los recursos hídricos del parque, conforme al citado Plan Hidrológico, y contribuirá a mejorar la calidad ecológica del lago y su entorno natural.