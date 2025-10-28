Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La mata flotante de la Albufera rompe las estacas de fijación. AAVV EL PALMAR

El 'iceberg' de la Albufera bloquea un embarcadero

La mata de cañas del tamaño de un campo de fútbol vuelve a desplazarse tras romper las estacas de fijación y el Ayuntamiento baraja volver a anclarla

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 02:03

Comenta

El 'iceberg' de cañas de la Albufera sigue haciendo de las suyas tras haberse desprendido de las estacas de fijación apenas mes y medio ... después de haberlas colocado el Ayuntamiento. La mata de cañas del tamaño de un campo de fútbol, que se desprendió del norte de la laguna tras la dana, ha seguido navegando a la deriva hasta bloquear un embarcadero próximo al cementerio de El Palmar, según ha podido saber LAS PROVINCIAS.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  2. 2 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  3. 3 Clava un destornillador por la espalda a un joven en Valencia y le perfora un pulmón porque no le dio un cigarro
  4. 4

    Jaulas para reducir de forma efectiva el exceso de jabalíes
  5. 5 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  6. 6

    El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir
  7. 7 El asesino en serie Ferrándiz «tiene un futuro complicado» tras salir del anonimato
  8. 8

    Mompó no cierra la puerta a ser candidato a la Generalitat: «No lo sé, no tengo ni idea»
  9. 9

    El único objeto que Amazon no tenía disponible en la dana y que tuvo que buscar por toda Europa
  10. 10

    El escudo verde de la Albufera tendrá 11 kilómetros y bosques

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El 'iceberg' de la Albufera bloquea un embarcadero

El &#039;iceberg&#039; de la Albufera bloquea un embarcadero