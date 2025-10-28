El 'iceberg' de la Albufera bloquea un embarcadero

El 'iceberg' de cañas de la Albufera sigue haciendo de las suyas tras haberse desprendido de las estacas de fijación apenas mes y medio ... después de haberlas colocado el Ayuntamiento. La mata de cañas del tamaño de un campo de fútbol, que se desprendió del norte de la laguna tras la dana, ha seguido navegando a la deriva hasta bloquear un embarcadero próximo al cementerio de El Palmar, según ha podido saber LAS PROVINCIAS.

El temporal Alice de mediados de este mes parece estar detrás de las causas que han hecho que el islote soltara amarras para situase a día de hoy a escasos metros de la orilla. La explicación es sencilla: la lluvia genera la escorrentía que eleva el nivel de agua de la laguna, haciendo flotar la mata, que se ha terminado acercando a la margen gracias empuje de la 'ponentà'.

Desde la Concejalía de Devesa-Albufera informan que el 'iceberg' se ha vuelto a desplazar de manera homogénea, es decir, sin haberse fragmentado así como que, tras romper las estacas, se ha situado próxima en un punto de poca profundidad, lo que dificulta que pueda volver a moverse. Por ello, la opción de anclarla de nuevo es la alternativa que gana cada vez más fuerza en el departamento dirigido por José Gosálbez.

Las mismas fuentes señalan que el montículo de cañas no ha causado daños en ninguna embarcación ni en los puestos de pesca próximos a su ubicación mientras algunos vecinos de El Palmar muestran su preocupación ante un nuevo desplazamiento que acabe obstruyendo la Sequiota.

Precisamente fue la asociación vecinal de esta pedanía la que demostró mediante una fotografía facilitada a este periódico que los elementos de fijación colocados por la concejalía para cercar el islote a finales del mes de agosto habían cedido menos de dos meses después de su instalación.

Cabe recordar que su posición en los últimos meses amenazó con taponar los motores de riego de los arrozales situados en el tancat de l'Illa, quedándose a tan sólo 20 metros de la orilla en aquel entonces.

LAS PROVINCIAS ha publicado la trayectoria de movimientos del islote gracias a las imágenes del satélite europeo Sentinel-2. Desde el pasado 24 de abril, las fotografías muestran tanto un acercamiento a la orilla de la mata de cañas como una notable inclinación de su posición que la ha ido dejando a tiro de piedra de tierra firme. Este acercamiento encendió todas las alarmas tanto en el servicio de Devesa-Albufera como en los vecinos, regantes y pescadores de El Palmar. Tanto es así que los residentes de la pedanía llevaron el problema al pleno municipal.

El Consistorio optó por tomar cartas en el asunto y optó por el anclaje para solventar el problema de la mata errante, una opción que ya se había llevado a cabo en la laguna durante el siglo pasado. La Albufera ya fue testigo de la fijación de un islote de grandes dimensiones, precisamente tras otra fuerte riada como la de 1987. A finales de los 80, el Ayuntamiento empleó el estacado para afirmar a las profundidades de la marjal la Manseguerota, un montículo de tierra hoy situado en el centro del humedal. Es más, desde la Concejalía de Devesa-Albufera apelaron desde el primer momento a este precedente para solucionar el problema representado por el 'iceberg' errante mientras estudiaban las medidas oportunas.

Recorrido del islote

El profesor titular de Ecología de la Universitat de València y experto que lleva estudiando la Albufera desde hace décadas, Juan Soria, logró reconstruir el peculiar 'viaje' del iceberg desde su desprendimiento de la zona norte de la laguna como consecuencia de la dana y la gran cantidad de agua arribada. El incremento del nivel de la Albufera provocó que, al subir el caudal, la mata flotase y fuese empujada por el viento.

Soria demostró que la mota de vegetación dejó de estar afirmada en la zona noroeste del parque, más concretamente en el Brossar, apenas dos días después del desastre. Jornadas más tarde, el 5 de noviembre, volvió a aparecer fotografiada por el Sentinel-2 junto a la acequia de Overa, al sur de la Albufera.

El trozo de tierra y cañas permaneció enclavado allí hasta el 25 de marzo cuando apareció en la zona sur del Fangaret, al sureste de la marjal, para situarse frente al motor de l'Illa, más o menos su posición actual, sólo cinco días más tarde. El último de los movimientos importantes, citado anteriormente, se produjo el pasado jueves 24 de abril cuando se produjo tanto un acercamiento a la orilla como una notable inclinación de su posición que la dejó a tiro de piedra de tierra firme.