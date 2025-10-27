El escudo verde de la Albufera tendrá 11 kilómetros y bosques

Hace un año por estas fechas la imagen de la Albufera no era la de las idílicas postales a las que estamos acostumbrados ... de una puesta de sol desde el embarcadero de la Gola de Pujol. Como gran parte de la provincia de Valencia se encontraba patas arriba. Y lo estaba después de prestar un servicio esencial durante la dana del 29 de octubre que provocó la muerte de 229 personas.

La Albufera, según los expertos, actuó como una esponja. Tuvo un papel laminador y salvó vidas ya que permitió evacuar el agua más rápidamente y salvó a la zona de un desastre todavía mayor. La cantidad de agua que arrastró ese día el barranco del Poyo hubiera permanecido aún más tiempo en las poblaciones y polígonos inundados por la riada sin este paraje. Hay que tener en cuenta que el volumen de agua que se calcula que llegó al parque fue de 170 hectómetros cúbicos, más de lo que recibe la laguna en un año.

Tras la absorción de esta cantidad la morfología de la laguna cambió por completo. Si la situación ideal es que la lámina de agua se encuentre a unos 10 centímetros sobre el nivel del mar, aquella noche alcanzó los 110 centímetros de altura. Del mismo modo, la superficie inundada para esa época del año (21 kilómetros cuadrados de la laguna) casi se cuadriplicó hasta llegar a 70 el total del paraje inundado. Un exceso hídrico que obligó, de manera inmediata, a la apertura de las compuertas de las golas para conseguir suavizar los efectos de la inundación. De hecho, el informe de la Generalitat confirma los estudios previos que informaron que el mantenimiento de las compuertas abiertas por tiempo indefinido renovó por completo el agua de la laguna.

Durante estos meses las administraciones han realizado diversas intervenciones para que la Albufera se recupere. Ahora el Consell ha propuesto al Gobierno (y que este ha aceptado ejecutar a través del Ministerio para la Transición Ecológica) una actuación que consiste en la ampliación y restauración de la orla perimetral del lago, de una especie de escudo verde que proteja la laguna. Esta constituye un ecosistema de gran valor ecológico formado por especies adaptadas a condiciones de inundación y salinidad como la Phragmites australis (carrizo), Juncus sp. (junco), Claudium mariscus (masiega) e Iris pseudacorus (lirio amarillo). Esta vegetación cumple con una función esencial en el equilibrio hídrico, climático y ecológico del humedal. También ofrece refugio y alimento a numerosas especies.

El escudo discurrirá por el norte del parque con once kilómetros limítrofes con los municipios de esta zona para frenar la entrada de vertidos como los que llegaron durante la dana y que anegaron el parque.

Esta actuación busca dotar al parque natural de una zona de amortiguación de impactos en la zona norte que ayude a minimizar las perturbaciones en zonas sensibles como son la marjal y del lago. En este sentido, fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente han explicado que existen parcelas de dominio público por expropiaciones diversas.

El proyecto propone la restauración y ampliación de esta orla vegetal a través de la recuperación de zonas degradadas y la renaturalización de partículas agrícolas colindantes. El objetivo principal es reforzar la estructura ecológica del borde lagunar, mejorar la calidad del hábitat, aumentar la diversidad y proteger el ecosistema frente a procesos de erosión, contaminación y cambió climático.

Esta actuación, además, contribuye a la conectividad entre hábitats y al mantenimiento de los servicios ecosistémicos que este espacio natural ofrece a la sociedad valenciana. El coste aproximado es de unos 6,2 millones de euros.

El corredor verde tendrá una función ecológica con vegetación autóctona y filtros verdes para mejorar la calidad del agua y la resiliencia climática.

Otra de sus funciones será hidrológica con una gestión sostenible del agua mediante jardines de lluvia, pavimentos permeables y zonas de retención natural. También dispondrá de una vertiente social con espacios disponibles para ocio, educación ambiental y contacto con la naturaleza.

Esta es una de las actuaciones que ha propuesto el Consell al Gobierno para que se incluya en el plan para invertir en la Albufera. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, anunció el viernes en Valencia un paquete de 56 millones de euros para la Albufera con varias medidas entre las que se encontraba este escudo verde.

Y es que el parque recibió la noche de la dana una gran carga de vertidos desde su lado norte por el colapso y destrucción de las redes de saneamiento. Así siguió durante el mes de noviembre, hasta que la Conselleria de Medio Ambiente consiguió poner en marcha de nuevo todas las depuradoras de la red. En esta línea, los análisis realizados en el parque natural detectaron un total de 147 contaminantes emergentes en las primeras 15 muestras de agua. Entre las sustancias más relevantes se pudo cuantificar la presencia de ibuprofeno y paracetamol. Son unas sustancias que no deberían estar. Muchos de estos contaminantes no se habían detectado nunca en el paraje.

Vertidos incontrolados, tanto industriales como urbanos, falta de agua y la contaminación histórica son algunas de las debilidades de la Albufera que la dana ha vuelto a poner de relieve. Este fenómeno meteorológico evidenció que las presiones a las que está sometido el parque llevan siendo un problema desde hace 20 años o más. Como ejemplo basta ver los desbordamientos de los sistemas de saneamiento cada vez que llueve con intensidad.