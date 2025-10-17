Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estado de las estacas de la mata errante de la Albufera. AAVV EL PALMAR

El 'iceberg' de cañas de la Albufera vuelve a desplazarse tras las lluvias

Las precipitaciones incrementan el caudal de la laguna y provocan la ruptura de las estacas de fijación colocadas hace mes y medio

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:08

Comenta

Cuando parecía que el culebrón del conocido como 'iceberg' de la Albufera había llegado a su fin, gracias al amarre mediante estacas de ... esta mata que surcó la laguna de norte a sur tras la dana, las lluvias del temporal Alice han hecho que este montículo de cañas del tamaño de un campo de fútbol haya reflotado mes y medio después de haber sido anclado por el Ayuntamiento de Valencia.

