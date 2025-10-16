Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mazón ironiza con crear la Agencia Valenciana de Meteorología «y que no mienta como la Aemet»
Estado del Tancat de la Pipa. LP

El Tancat de la Pipa reabre sus instalaciones al uso público tras la dana del 29-O

Acció Ecologista-Agró y SEO/BirdLife, entidades que custodian esta área de reserva de la Albufera, han organizado una jornada especial de celebración y reencuentro el fin de semana

R. V.

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:14

Comenta

Los filtros verdes de la Albufera vuelven a estar en marcha. Con la reparación de motas y caminos, la puesta en marcha del sistema de ... bombeo y la retirada de materia orgánica acumulada y nivelación de las lagunas, el Tancat de la Pipa vuelve a estar operativo. Así, tras varios meses de trabajo, se dan por finalizadas las obras de emergencia en esta área de reserva, ubicada en la orilla norte del lago de L'Albufera junto al canal del Port de Catarroja y la desembocadura del barranco del Poyo, iniciadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar a causa de las afecciones sufridas por la DANA del pasado 29 de octubre de 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  2. 2 El nuevo complemento de brecha de género exigirá justificar la interrupción o reducción laboral tras tener un hijo
  3. 3 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  4. 4

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  5. 5

    Una manifestación por Palestina toma el centro de Valencia
  6. 6

    Mazón llamó dos veces a Feijóo cuando llevaba una hora en el Cecopi
  7. 7 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  8. 8

    La renuncia de Ferran Torrent a un premio institucional se suma a las de Albert Boadella y Javier Marías
  9. 9

    La exgerente de FGV recibirá una indemnización de 100.000 euros por daños y perjuicios de la comisión del accidente del metro
  10. 10

    Una mujer pierde la visión de un ojo por una rara complicación de la anestesia en un hospital valenciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Tancat de la Pipa reabre sus instalaciones al uso público tras la dana del 29-O

El Tancat de la Pipa reabre sus instalaciones al uso público tras la dana del 29-O