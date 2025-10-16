El Tancat de la Pipa reabre sus instalaciones al uso público tras la dana del 29-O

Los filtros verdes de la Albufera vuelven a estar en marcha. Con la reparación de motas y caminos, la puesta en marcha del sistema de ... bombeo y la retirada de materia orgánica acumulada y nivelación de las lagunas, el Tancat de la Pipa vuelve a estar operativo. Así, tras varios meses de trabajo, se dan por finalizadas las obras de emergencia en esta área de reserva, ubicada en la orilla norte del lago de L'Albufera junto al canal del Port de Catarroja y la desembocadura del barranco del Poyo, iniciadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar a causa de las afecciones sufridas por la DANA del pasado 29 de octubre de 2024.

Durante este periodo de rehabilitación, Acció Ecologista-Agró y SEO/BirdLife, como entidades de custodia del Tancat de la Pipa, han trasladado sus actividades y voluntariados, en el marco del convenio de colaboración con el Servicio Devesa-Albufera del ayuntamiento de València, a otros enclaves del Parque Natural. A partir del 14 de octubre de 2025, el Tancat de la Pipa reanuda las actividades de uso público, retomando el horario habitual de apertura con visitas gratuitas concertadas.

Para celebrarlo, este fin de semana se ha organizado un acto de reapertura de las instalaciones lleno de actividades.El próximo domingo, 19 de octubre, tendrá lugar una jornada especial que incluirá, en dos turnos diferentes con un aforo limitado de treinta personas por turno, una visita guiada al centro de visitantes, talleres infantiles y la proyección audiovisual de las obras ejecutadas a raíz de las inundaciones.

Desde ambas entidades, trasladan su alegría e ilusión por la reapertura del Tancat de la Pipa, que se ha convertido con el paso de los años en un referente en la educación ambiental.

A través de la dinamización de esta área de reserva, las dos entidades no sólo pretenden incentivar un mayor acercamiento de la sociedad civil a L'Albufera de València; además quieren concienciar acerca de la necesidad de conservar, recuperar y gestionar de una manera más eficiente este humedal catalogado de importancia internacional. Para ello ponen el foco en las presiones antrópicas que dan lugar a cambios en el funcionamiento del ecosistema mediante la degradación de hábitats y la alteración de la calidad del agua.