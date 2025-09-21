Siega del arroz, Cant de Batre y Albufera: Catarroja celebra sus fiestas con el recuerdo de la dana Centenares de vecinos acuden al Port oara disfrutar de paellas, actos y mucha emoción tras el difícil curso vivido desde el 29-O

Tradición, arroz y Albufera, para cicatrizar las heridas de la dana. El municipio de Catarroja se encuentra en la recta final de sus fiestas patronales y ha vivido un fin de semana lleno de emoción y recuerdo de sus costumbres. Si este sábado celebraban el tradicional Concurso Internacional del Allipebre, este domingo vivieron la tradicional Fiesta de la Siega del Arroz. Adaptados, como no podía ser de otro modo, a las consecuencias de la riada del 29 de octubre.

La jornada dominical ha comenzado con los tradicionales paseos en barca desde el Puerto de Catarroja. Los asistentes, que se reunieron en centenares, han podido contemplar la laguna de la Albufera. Una de las paradas indispensables dentro de esta actividad era la visita al Tancat de la Pipa. Sin embargo, este año no ha sido posible ver el enclave en su máximo esplendor, pues continúa arrasado y con los trabajos en marcha para recuperarlo tras la dana del pasado octubre.

Durante la mañana, diversos restaurantes ubicados en el llamado «Túnel del Arroz» comenzaron a preparar, a la vista de los asistentes, la gran diversidad de arroces que después se disfrutarían a la hora de comer. Como si de la feria del libro se tratara, cada restaurante tenia su caseta para preparar el arroz, mientras los visitantes paseaban por el recorrido y observaban el buen hacer de los cocineros. Además, se han visto 'showcoockings' de como hacer buenos arroces. Entre otros, la tradicional paella valenciana o un meloso de pato y sepia con baxoqueta.

Antes de la tradicional Fiesta de la Siega, Denominación de Origen Valencia del Arroz, organización encargada de preparar el evento, rindió homenaje a los afectados por la riada. Se entrevistó a agricultores, pescadores de la Albufera y vecinos de Catarroja afectados por la dana. «Es milagroso que el Puerto de Catarroja vuelva a tener la imagen que vemos hoy después de lo que hemos pasado», manifestaban. Los entrevistados echaron la vista atrás y contaron cómo ha sido la recuperación de sus campos, embarcaciones y viviendas. «La parte más positiva ha sido la solidaridad de la gente para ayudar a sacar adelante nuestros pueblos», insistían.

Tras la entrega de reconocimientos a estos representantes de los afectados por la riada, tuvo lugar la tradicional llegada de agricultores con el arroz segado. De manera habitual, los segadores trabajaban los campos adyacentes al Puerto de Catarroja. Sin embargo, este año el municipio sólo ha podido cultivar en el 5% de sus campos de la Albufera. De una manera preciosa, los segadores llegaron de los campos donde han segado con embarcaciones desde la laguna. Así, Catarroja ha conseguido adaptar la fiesta a las dificultades provocadas por la dana.

Tras la actuación de la Muixeranga y el Cant del Batre que cantaban los segadores mientras faenaban en el campo, el Ayuntamiento de Catarroja ha galardonado al presentador de televisión, actor y cómico Arturo Valls como Segador de Honor. Y es que el famoso valenciano ha empezado a producir su propia marca de arroz en la Albufera. «Que tu tierra te tenga en cuenta para un reconocimiento como este es un auténtico honor. Y más después de sacar 'Socarrón' como como marca de arroz de la Albufera. Ayer estaba en Ibiza y mis amigos no entendían que cogiera un avión para estar aquí, pero esta tierra es vida, es Albufera, es tradición y es compartir», ha destacado Valls.

Por su parte, la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha señalado que «este año la fiesta es especialmente emotiva. Después de la dana, para el pueblo es muy importante volver a juntarnos y recordar nuestras tradiciones. Este año hemos podido volver a celebrar esta tradicional Fiesta de la Siega del Arroz, aunque con los cambios que ha provocado la dana. Aún así, creo que la entrada por la Albufera es una novedad preciosa que hará igual de especial esta fiesta».

De esta manera, y para acabar, los asistentes disfrutaron juntos en una macro carpa de comer juntos los arroces preparados durante la mañana, con música en directo y en recuerdo de todo un pueblo que ha sabido levantarse del duro golpe recibido el pasado 29 de octubre. Catarroja nunca volverá a ser igual, pero el recuerdo de sus tradiciones, apoyarse en la Albufera y disfrutar de sus fiestas en comunidad, ayuda a salir más fuertes.

