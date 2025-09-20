Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ganadores del segundo premio del Concurso Internacional Allipebre de Catarroja. Ayto Catarroja

Catarroja celebra la fiesta del allipebre y reparte más de 2.000 raciones gratuitas

Hasta 260 kilos de anguilas cocinadas y más de 120 concursantes han participado en el LIII Concurso Internacional de Allipebre

S. V

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:33

El Puerto de Catarroja ha vuelto a llenarse de vida y tradición con la celebración del LIII Concurso Internacional de Allipebre, organizado por la ... Comunidad de Pescadores en colaboración con el Ayuntamiento de Catarroja, que un año más ha congregado a miles de personas para disfrutar del plato más representativo de la gastronomía catarrogina. Esta edición ha tenido un significado especial, puesto que es la primera que se celebra después de los daños ocasionados por la dana.

