Catarroja se prepara para el LIII Concurso Internacional de Allipebre, un homenaje a la tradición y la hermandad La emblemática cita culinaria reunirá este sábado a miles de personas en el Puerto y abrirá un fin de semana cargado de cultura, gastronomía y fiesta popular

Nacho Roca Catarroja Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:06 | Actualizado 16:22h.

El Puerto de Catarroja volverá a llenarse de sabor y tradición este sábado 21 de septiembre a las 11 de la mañana, con la celebración del LIII Concurso Internacional de Allipebre, una de las citas más queridas del calendario festivo local, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial.

Este evento gastronómico, que rinde tributo al tradicional guiso de anguila y patata originario de la Albufera, reunirá a más de cien participantes que competirán elaborando sus recetas en pucheros de hierro y al calor de la leña, respetando los métodos artesanales de los antiguos pescadores. La organización, a cargo de la Comunidad de Pescadores con el apoyo del Ayuntamiento de Catarroja, facilitará todos los ingredientes necesarios, cortesía de Patatas Aguilar, junto con el combustible para cocinar.

«El Concurso de Allipebre es mucho más que una competición culinaria; es una celebración de nuestras raíces y un homenaje al trabajo colectivo y al espíritu de comunidad que define a Catarroja», ha señalado la alcaldesa, Lorena Silvent.

El certamen contará con un jurado de excepción, integrado por figuras destacadas del ámbito gastronómico como Alejandro Platero —reciente ganador del premio a la Mejor Paella de la Comunidad Valenciana 2025—, Jorge Lengua —Chef Revelación 2022—, así como representantes institucionales como Miguel Raga, presidente de la Comunidad de Pescadores, y José Cabanes, presidente de la Mancomunidad de l'Horta Sud. Los mejores platos recibirán premios de 600, 400 y 200 euros, respectivamente.

Además del concurso, se repartirán 2.500 raciones gratuitas de allipebre entre los asistentes. La organización ha animado al público a llevar recipientes reutilizables, en línea con el compromiso de unas fiestas más sostenibles.

Un fin de semana para todos los públicos

El Concurso de Allipebre será solo el inicio de un fin de semana festivo repleto de actividades para todas las edades. Este viernes por la tarde se celebrará el Holly Fest juvenil, seguido de una cena popular organizada por la Cofradía de Cristo, la actuación de la orquesta Tokio Band y la animada Batalla de Xaranges de la «Llegua».

El sábado por la mañana continuará la programación con el espacio «Territorio Gamer» y Juegos Gigantes para los más pequeños. Por la noche, el ambiente se trasladará al Mercado Municipal con la «Noche de la Entrada», una velada de música y convivencia hasta la madrugada.

El domingo cerrará el fin de semana con la XI edición de la Fiesta de la Sega, una jornada dedicada al mundo agrícola con demostraciones tradicionales en el Puerto. La agenda también incluye la Marcha Solidaria organizada por la AFAC, la Pequedisco, el concierto de la Unión Musical de Catarroja, la procesión del Santísimo Cristo de la Piedad y el emotivo «Cant de la Carxofa».