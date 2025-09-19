Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente LaLiga desvela que Peter Lim avaló entre 30 y 35 millones para aumentar el Fair Play del Valencia
Mural. LP

Catarroja convierte el barrio del Raval en un lienzo colectivo con el mural de Elías Taño

El próximo 27 de septiembre, la calle Huelva acogerá una jornada de arte urbano y memoria compartida en la que vecinos y vecinas podrán pintar junto al reconocido artista valenciano

Nacho Roca

Catarroja

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:04

Catarroja volverá a ser escenario de arte urbano con acento participativo. El sábado 27 de septiembre, la calle Huelva, en pleno corazón del barrio del Raval, se transformará en un taller al aire libre donde la ciudadanía tendrá la oportunidad de colaborar en la creación de un nuevo mural de la mano del ilustrador valenciano Elías Taño.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Urbanismo y Memoria Democrática, no solo busca embellecer el espacio público, sino también rendir homenaje a la historia local. La obra hará referencia al antiguo rajolar de Crescencio Chapa, un complejo industrial de principios del siglo XX del que hoy solo se conserva una chimenea, en la actual plaza Fumeral, protegida como Bien de Relevancia Local.

Un mural para mirar atrás y crear futuro

La jornada tiene un marcado carácter colaborativo. El proceso creativo estará abierto a vecinos y vecinas de todas las edades, que podrán sumarse a la pintura colectiva de manera gratuita. El objetivo, subraya el concejal Martí Raga, es «acercar el arte a las calles, implicar al vecindario en la vida cultural y reforzar la imagen de Catarroja como un municipio abierto, creativo y participativo».

La cita incluirá también una acción de memoria viva. En la esquina de la calle Chapa con la calle Huelva, la ONG Unión de Pueblos Solidarios recogerá testimonios de los residentes para integrarlos en el proyecto «Crónicas de la Dana», una compilación de relatos que se publicará en formato libro a finales de año.

Catarroja, un museo al aire libre

En los últimos años, el municipio se ha consolidado como referente en arte urbano en la comarca y el área metropolitana de València. La campaña CaminARt ha permitido catalogar y dar visibilidad a un amplio conjunto de murales que ya forman parte del patrimonio cultural local.

Elías Taño, conocido por la potencia gráfica y el compromiso social de sus obras, suma ahora su nombre a este itinerario artístico. Sus murales, presentes en ciudades de Europa y Latinoamérica, se han convertido en iconos de un estilo cargado de mensaje.

El mural del Raval será, en definitiva, mucho más que una intervención estética: una invitación a dejar huella, a sumar colores y voces en una creación colectiva que refuerza los lazos comunitarios y la identidad local de Catarroja.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  2. 2 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  5. 5

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  6. 6

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  7. 7 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  8. 8 Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm
  9. 9

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  10. 10 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Catarroja convierte el barrio del Raval en un lienzo colectivo con el mural de Elías Taño

Catarroja convierte el barrio del Raval en un lienzo colectivo con el mural de Elías Taño