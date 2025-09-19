Catarroja convierte el barrio del Raval en un lienzo colectivo con el mural de Elías Taño El próximo 27 de septiembre, la calle Huelva acogerá una jornada de arte urbano y memoria compartida en la que vecinos y vecinas podrán pintar junto al reconocido artista valenciano

Catarroja volverá a ser escenario de arte urbano con acento participativo. El sábado 27 de septiembre, la calle Huelva, en pleno corazón del barrio del Raval, se transformará en un taller al aire libre donde la ciudadanía tendrá la oportunidad de colaborar en la creación de un nuevo mural de la mano del ilustrador valenciano Elías Taño.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Urbanismo y Memoria Democrática, no solo busca embellecer el espacio público, sino también rendir homenaje a la historia local. La obra hará referencia al antiguo rajolar de Crescencio Chapa, un complejo industrial de principios del siglo XX del que hoy solo se conserva una chimenea, en la actual plaza Fumeral, protegida como Bien de Relevancia Local.

Un mural para mirar atrás y crear futuro

La jornada tiene un marcado carácter colaborativo. El proceso creativo estará abierto a vecinos y vecinas de todas las edades, que podrán sumarse a la pintura colectiva de manera gratuita. El objetivo, subraya el concejal Martí Raga, es «acercar el arte a las calles, implicar al vecindario en la vida cultural y reforzar la imagen de Catarroja como un municipio abierto, creativo y participativo».

La cita incluirá también una acción de memoria viva. En la esquina de la calle Chapa con la calle Huelva, la ONG Unión de Pueblos Solidarios recogerá testimonios de los residentes para integrarlos en el proyecto «Crónicas de la Dana», una compilación de relatos que se publicará en formato libro a finales de año.

Catarroja, un museo al aire libre

En los últimos años, el municipio se ha consolidado como referente en arte urbano en la comarca y el área metropolitana de València. La campaña CaminARt ha permitido catalogar y dar visibilidad a un amplio conjunto de murales que ya forman parte del patrimonio cultural local.

Elías Taño, conocido por la potencia gráfica y el compromiso social de sus obras, suma ahora su nombre a este itinerario artístico. Sus murales, presentes en ciudades de Europa y Latinoamérica, se han convertido en iconos de un estilo cargado de mensaje.

El mural del Raval será, en definitiva, mucho más que una intervención estética: una invitación a dejar huella, a sumar colores y voces en una creación colectiva que refuerza los lazos comunitarios y la identidad local de Catarroja.

