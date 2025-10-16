Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una protesta pro Palestina en Valencia. EP

Una 'flotilla' de barcas recorrerá la Albufera en solidaridad con Palestina

El colectivo Parar la Guerra considera excesivo el despliegue policial de la Delegación del Gobierno

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:39

El sábado va a ser un día cargado de actos reivindicativos exigiendo una paz justa y duradera para Palestina. Hasta la Albufera tendrá su ... protagonismo ya que una serie de colectivos (La RESCOP, BDS País Valencià, la campanya internacional Cap Port Per Al Genocidi junt a la Global Summud Flotilla, Comissió Ciutat-Port, Voces por Palestina, Comunitat Palestina de València, CAPP, Al-Yudur, Associació d'Usuaris del Port del Saler) han convocado una movilización en el parque natural. En concreto se trata de un paseo en barcas por la laguna con consignas a favor de la paz.

