Una 'flotilla' de barcas recorrerá la Albufera en solidaridad con Palestina

El sábado va a ser un día cargado de actos reivindicativos exigiendo una paz justa y duradera para Palestina. Hasta la Albufera tendrá su ... protagonismo ya que una serie de colectivos (La RESCOP, BDS País Valencià, la campanya internacional Cap Port Per Al Genocidi junt a la Global Summud Flotilla, Comissió Ciutat-Port, Voces por Palestina, Comunitat Palestina de València, CAPP, Al-Yudur, Associació d'Usuaris del Port del Saler) han convocado una movilización en el parque natural. En concreto se trata de un paseo en barcas por la laguna con consignas a favor de la paz.

Con el lema 'Albufera: el mar pequeño. Del País Valenciano a Palestina', el colectivo reunirá a 14 barcas y alrededor de 280 personas a bordo que recorrerá la Albufera hasta el Mirador en señal de hermanamiento y solidaridad con el pueblo palestino, vinculando a ambos pueblos mediante sus lazos históricos.

El acto empezará con la salida de las barcas de los diferentes puertos de la Albufera (Saler, Palmar, Silla y Catarroja) para culminar a las 10:30 en el mirador de la Gola de Pujol. En este punto tendrá lugar un canto de albaes, una lectura de manifiesto y declaraciones de personas palestinas así como de cuatro tripulantes valencianos de la Global Summud Flotilla, entre ellos el diputado en Les Corts, Juan Bordera.

Recordando el hilo de la historia que une estas dos orillas del Mediterráneo, la Comunitat Valenciana y Palestina, el acto busca afianzar los vínculos entre ambos territorios. En Palestina también existe una albufera, la del lago Tiberiades donde exactamente las mismas barcas con la misma vela latina navegan y pescan.

El colectivo reclama al gobierno español el fin de cualquier tipo de complicidad con el régimen sionista. «Exigimos que se deje de utilizar nuestros puertos para cometer crímenes contra el pueblo palestino y cualquier otro pueblo. Reivindicamos los puertos como elementos para sostener la vida y para conectar a los pueblos», resaltan.

Pero ese acto no será el único reivindicativo por Palestina. El colectivo Parar la Guerra, que lleva desde 2023 pidiendo una paz justa y duradera, también ha convocado una serie de actos. En este sentido, su portavoz en la Comunitat, Lola Minuesa, ha calificado de «excesivo» el dispositivo policial organizado por la Delegación del Gobierno durante la jornada de huelga general del jueves y que culminó con el partido de baloncesto en el Roig Arena. En ese evento se produjeron varias cargas policiales y se detuvo a cinco personas.

«El número de efectivos policiales casi superaba al de manifestantes». ha expresado y ha señalado que estas concentraciones son pacíficas y que los disturbios están provocados por pequeños colectivos que no tienen nada que ver con el movimiento.

Minuesa ha recordado que se trata de la sexta jornada de lucha organizada por el colectivo desde que empezaron las reivindicaciones hace dos años. «Entonces empezamos con concentraciones en 40 poblaciones españolas y ahora son ya 270», ha indicado la portavoz de Parar la Guerra.

La representante de la plataforma ha señalado que continuarán con los actos reivindicativos hasta que haya una paz justa y duradera que pasa por el reconocimiento de los dos estados. «Tenemos claro que han sido las movilizaciones populares, sobre todo en Europa y en los países árabes, las que han provocado el alto el fuego», ha añadido.