Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El funcionario clave de la Emergencia, a la jueza: «Pradas no veía bien mandar el Es Alert sin que lo supieran los alcaldes»
Anterior huelga de médicos en Valencia en octubre. EFE/Ana Escobar

La huelga de médicos comprometerá la asistencia toda la semana que viene en medio del aumento de la gripe

El Consell establece unos servicios mínimos del 50% en centros de salud, consultas externas y servicios no urgentes de los hospitales para unos paros del 9 al 12 de diciembre

José Molins

José Molins

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:28

Comenta

El preocupante aumento de los virus e infecciones respiratorias está empezando a tensionar los centros de salud y hospitales de la Comunitat en los últimos ... días. Pero en medio de esta situación, con un más que previsible incremento a corto plazo, se cruza en el camino la huelga de médicos, convocada por el Sindicato Médico (CESM) en toda España para toda la semana laborable, en concreto del 9 al 12 de diciembre, que afectará a la totalidad de los centros públicos valencianos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  2. 2 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  3. 3 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  8. 8

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  9. 9 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  10. 10

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La huelga de médicos comprometerá la asistencia toda la semana que viene en medio del aumento de la gripe

La huelga de médicos comprometerá la asistencia toda la semana que viene en medio del aumento de la gripe