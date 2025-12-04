La huelga de médicos comprometerá la asistencia toda la semana que viene en medio del aumento de la gripe
El Consell establece unos servicios mínimos del 50% en centros de salud, consultas externas y servicios no urgentes de los hospitales para unos paros del 9 al 12 de diciembre
Valencia
Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:28
El preocupante aumento de los virus e infecciones respiratorias está empezando a tensionar los centros de salud y hospitales de la Comunitat en los últimos ... días. Pero en medio de esta situación, con un más que previsible incremento a corto plazo, se cruza en el camino la huelga de médicos, convocada por el Sindicato Médico (CESM) en toda España para toda la semana laborable, en concreto del 9 al 12 de diciembre, que afectará a la totalidad de los centros públicos valencianos.
Ante estas protestas, el Consell ha determinado ya los servicios mínimos, a través de una resolución de la Conselleria de Educación, Cultura y Empleo. Serán del 50% de la actividad habitual en los centros de salud, de especialidades, consultas externas y servicios no urgentes de los hospitales. También estarán a la mitad los centros de transfusiones, la hospitalización a domicilio y la farmacia hospitalaria. Se garantiza que la mitad de la plantilla estará en su puesto, y a partir de ahí, en función de cuántos facultativos secunden la huelga, el impacto será mayor o menor para la sociedad.
Además, en Urgencias la actividad será la propia de los domingos, tanto en los servicios hospitalarios como en los quirófanos. Sin embargo, no reducirán su ritmo habitual y estarán al 100% las zonas que requieren urgencia vital, como Diálisis, Radioterapia, UCI y Reanimación, trasplantes de órganos, hospital de Día, quirófanos de Prioridad 1 y Oncología. Tampoco tendrán reducción de personal los Puntos de Atención Continuada y Sanitaria para atender la demanda urgente, igual que los servicios de ambulancia y SAMU.
