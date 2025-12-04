Los virus se disparan entre los niños en dos semanas y sobrepasan a los pediatras valencianos

Las salas de pediatría de los centros de salud valencianos están llenas de carritos de bebé, de niños algo más mayores que se muestran inquietos ... en sus asientos en la zona de espera, tosiendo o estornudando, y de padres que han tenido que pedir libre en el trabajo. Y los médicos, desbordados ante el aluvión de pequeños pacientes que llegan a sus consultas en estos últimos días. Las infecciones respiratorias se han disparado en la Comunitat, con una incidencia muy alta entre los niños.

En dos semanas los contagios se han disparado, y en las últimas tres incluso se han duplicado entre el grupo de 5 a 14 años, ya que el gráfico refleja una línea vertical esta semana, aproximándose ya a los 1.900 casos por 100.00 habitantes, cuando el 11 de noviembre la cifra era de apenas mil. Y en un mes, entre los niños menores de 4 años las cifras han pasado de 2.900 casos a los 3.662 de ahora, más que los que había en 2024 en las mismas fechas. Una dinámica que todo apunta a que seguirá subiendo en los próximos días, porque la presión asistencial en los departamentos de salud de Valencia es cada vez mayor.

Los médicos están constatando un notable aumento de la presión diaria, ya que la gran mayoría de niños con gripe llegan de urgencia a la consulta, sin pedir sus padres cita previa, para no esperar los tres, cinco o más días de demora hasta que haya un hueco en la agenda, y esos pacientes se suman a los que ya estaban citados. «Se ha notado muchísimo desde hace dos semanas un aumento de gripe A, de virus sincitial y también algún caso de neumonía», señala Ángel Valls, pediatra del centro de salud República Argentina de Valencia y miembro del Comité asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría. «Hay mucha demanda por gripe, de cada cinco consultas hay tres de gripe», añade el facultativo.

En la sala de espera, los padres aguardan nerviosos a que el médico llame a los niños. Hay bebés pero también otros en edad escolar temprana. «Todos los hijos de mis amigas están enfermos ahora mismo, muchos con gripe, otros con gastroenteritis. Ahora mi hija tiene un virus de la garganta», dice María, en el ambulatorio de Tres Forques. «Ha tenido bronquiolitis y neumonía, estuvimos varios días con ella ingresada en el hospital hace dos semanas. Allí había muchos niños, pero también hay muchos ahora aquí», explica la mujer.

Poco después entra a la sala de espera de este centro de salud Juan Carlos, con su pequeña de 6 años. «Ayer nos llamó la profesora para que fuera a recogerla al colegio porque tenía fiebre y esta noche ha vuelto a tener, más de 38, así que esta mañana he venido al pediatra a que la mire», apunta el padre. Y en el ambulatorio de Campanar, Laura coge a su niño de tres años en brazos. «Lleva dos días con fiebre y tos y hemos venido a que lo vea el pediatra. Ha tenido 38.5 de fiebre, sobre todo por las noches», dice preocupada.

Los síntomas más comunes de la gripe A, según el pediatra Valls, «empiezan con tos, mocos, fiebre alta, de en torno a 39 grados, y esa fiebre suele durar entre tres y cinco días», asegura. «En niños no vacunados vemos más la gripe, aunque puede ser que se hayan vacunado muy recientemente y no les haya dado tiempo a hacer efecto, porque tarda unas tres o cuatro semanas en proteger, y si se la han puesto hace menos no están del todo cubiertos».

Entre los menores de algo más edad, entorno a 10-14 años, la fiebre también es muy alta, de 38 o de 39 grados, «y viene acompañada de dolor de cabeza, abdominal y muscular generalizado», comenta el pediatra. Y por lo que respecta al virus sincitial, responsable de la bronquiolitis, «las mayores detecciones las estamos haciendo en niños de 1 año, porque cuanto más pequeño es, más peligrosa es la bronquiolitis», expone el facultativo.

Y es que la curva de contagios es muy similar a la del año pasado, pero con la diferencia de que en esta ocasión ha llegado un mes antes. «Al adelantarse un mes nos ha pillado por sorpresa, por eso está habiendo tantos contagios», señala el pediatra. En el cómputo de todas las edades, la incidencia actual de gripe en la Comunitat es de 110 casos, cifra a la que se llegó en la última semana de diciembre de 2024, y en aquel momento el pico se alcanzó con 400 en enero, por lo que, si sigue todo igual, este mes de diciembre hasta final de año va a ser de continua subida.

«Es aconsejable vacunarse, aunque estemos en pleno aumento, para poder evitar más casos de gripe A o de la B, que vendrá después», apunta Valls. «No estamos viendo que sea más contagiosa que en años anteriores, el patrón es muy similar, pero tendremos que ver cómo evoluciona en las próximas semanas, aún quedan al menos dos semanas para alcanzar el pico», puntualiza el médico. «Primero suben mucho los menores de 5 años y después los mayores y ancianos. La curva cada año se hace de una forma, o bien alcanza el pico muy rápido o es más lenta», dice.