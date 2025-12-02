La gripe se desboca y sube más del doble en una semana en la Comunitat

La gripe está totalmente desbocada en la Comunitat. El gráfico de contagios y de incidencia refleja una línea completamente vertical y en esta última semana ... ha aumentado más del doble con respecto a los registros anteriores. Pero no sólo sube la gripe, lo hacen también el Covid, el virus sincitial (VRS), el conjunto de infecciones respiratorias, así como los casos graves de personas mayores de 65 años.

El último informe Sivira de Sanidad, publicado este martes y correspondiente a la semana 48 del año, indica que la situación ya es preocupante. La gripe pasa de 44 casos a los actuales 110,8 por cada 100.000 habitantes en sólo siete días, lo que supone mucho más del doble y una línea ascendente a la que no se le adivina fin por el momento. Se trata de una curva casi idéntica a la del año pasado, pero que se ha adelantado un mes respecto a las fechas en las que se produjo este pico, a finales de 2024. En aquella ocasión, en enero de este año se rozaron los 400 casos, para lo que aún queda por el momento.

En cuanto al conjunto de infecciones respiratorias, la incidencia se dispara hasta los 923 casos (de 787 que había hace siete días) y casi duplica los 519 de la media nacional. En 2024 en esta misma semana 48 habían 767 casos. También se duplica la incidencia del Covid, de 13 a 27,7 casos esta semana, y el VRS pasa de 13 a 16,6. Y aumenta igualmente el global de infecciones graves, que suben de 12,8 a los actuales 15, el doble de lo que había hace tres semanas.

Por el momento Sanidad mantiene la recomendación del uso de la mascarilla y el plan de contingencia ante este incremento de los virus es que será cada departamento de salud, a través de los servicios de Medicina Preventiva, los que decidan qué medidas aplican de acuerdo con la situación concreta de cada centro sanitario o departamento. O sea, no habrá medidas homogéneas para una provincia o región, sino por zonas. Puede que sea obligatorio el uso de mascarilla en un departamento y a pocos kilómetros sólo recomendado.

Los casos graves también aumentan mucho y se nota su efecto en los hospitales valencianos, que ya están llenando las salas de Urgencias y respiratorias. El grupo más vulnerable, el de mayores de 80 años, vuelve a subir su incidencia, que alcanza los 92,5 casos, por los 85 de la semana pasada, pero también experimentan un ascenso importante y preocupante el grupo de entre 65 y 79 años, que hace dos semanas estaba por debajo de una tasa de 20 casos, la anterior llegó a los 29 y ahora se sitúa casi en 40. En cambio, la parte positiva es la de los niños menores de 4 años, que se estabilizan (pasan de 29 casos a 28).

Sin embargo, los más pequeños siguen protagonizando las mayores cifras de contagios en los centros de salud. Pasan de 3.434 casos a los 3.662 de esta semana (superan los del año pasado a estas alturas), y también aumentan las infecciones entre el grupo de 5 a 14 años, cuya curva en la gráfica también está vertical esta semana, mientras que entre los mayores de 65 años la incidencia pasa de 690 a 767 casos por cada 100.000 habitantes.