Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del miércoles deja 167.787,62 euros en una capital de provincia
Protesta sindical organizada el pasado 20 de noviembre para reclamar mejoras salariales y laborales. Irene Marsilla

La herencia para la nueva consellera de Educación: cambios en Primaria, uso de tablets y el riesgo de que el final de curso salte por los aires

El sindicato mayoritario le pide que atienda las reivindicaciones que están detrás de las huelgas previstas: mejoras salariales y laborales

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:44

Comenta

José Antonio Rovira ha podido sacar adelante buena parte de las medidas educativas que prometió el PP, aunque queda alguna. Ya sea a nivel ... programático o anunciada con posterioridad. Y dependerá de Mª Carmen Ortí y su equipo llevarlas a buen puerto. También recibe en herencia una relación con los sindicatos docentes muy tensa, con varias huelgas en el horizonte y la posibilidad de que el final del curso sea extremadamente convulso. Y la interlocución con otros agentes -como la enseñanza concertada, que sigue reclamando más financiación- tampoco se encuentra en su mejor momento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  8. 8 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  9. 9

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  10. 10

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La herencia para la nueva consellera de Educación: cambios en Primaria, uso de tablets y el riesgo de que el final de curso salte por los aires

La herencia para la nueva consellera de Educación: cambios en Primaria, uso de tablets y el riesgo de que el final de curso salte por los aires