El temario de Bachillerato dará más peso a la Transición

Los cambios en los contenidos que tendrán que estudiar los alumnos de Bachillerato también afectarán a la Transición y la llegada de la democracia, que ... ganará peso en la asignatura de Historia de España, propia de 2º, a partir del curso 2026-2027. Así lo explicaron ayer fuentes de la Conselleria de Educación, que también confirmó, por boca de José Antonio Rovira, que se está trabajando en la modificación del decreto de currículo para que el abordaje del terrorismo de ETA sea obligatorio (un contenido mínimo) y no quede a expensas de las posibilidades del docente. Como informó LAS PROVINCIAS, los alumnos profundizarán en clase sobre su impacto y consecuencias, con especial atención a las víctimas.

En un informe preliminar que analiza el actual currículo -que recoge los saberes básicos o contenidos mínimos, objetivos, competencias a fomentar y criterios de evaluación de cada asignatura- se llama la atención sobre «la excesiva simplificación de los contenidos sobre la Transición y la Constitución mientras se dedica un epígrafe al nacionalismo, que tiene un enfoque más amplio a nivel nacional».

Cabe recordar el decreto autonómico lo diseñó el Consell del Botánico en 2022 y servía para completar el estatal, que no hace tanto hincapié en los regionalismos pero sí profundiza en la Transición. Exactamente establece en sus saberes básicos que se debe trabajar en «la identificación de los retos, logros, dificultades y resistencias del fin de la dictadura y el establecimiento de la democracia» y en la «normalización democrática y la amenaza del terrorismo». Cuando Compromís y PSPV diseñaron la norma valenciana esta etapa se resumió bajo el siguiente epígrafe: «la Transición y la Constitución de 1978», sin más desarrollo. Por contra, sí se obliga a estudiar el «origen y evolución de los nacionalismos y regionalismos en la España contemporánea», entre otros temas.

El principal cambio, sin embargo, tendrá que ver con el terrorismo en España, pues la Comunitat es una de las cuatro regiones que no lo abordan como contenido mínimo obligatorio. «Los jóvenes deben conocer toda la historia. Se trata de sacar la ideología de las aulas, pero si se da sólo hasta la Guerra Civil y la dictadura no se enseña lo que ha pasado en esos 40 años de después», dijo Rovira sobre el cambio en el decreto que se abordará durante este curso.

Réplica del PSPV

Sus declaraciones fueron replicadas por el anterior secretario autonómico de Educación, el socialista Miguel Soler, que defendió que pese a la reorganización de contenidos no se suprimió «la enseñanza de la historia reciente», que la Lomloe «incorpora de forma explícita la memoria democrática como contenido transversal» y que «el currículo dice que la Constitución y la democracia son fruto del proceso de Transición y de los movimientos históricos previos».

Sobre ETA, destacó que una de las competencias específicas de la materia «establece la necesidad de reconocer el sufrimiento de las víctimas del terrorismo», y alegó que se impulsaron proyectos complementarios como Memoria y Prevención del Terrorismo. «Se abordó de frente la historia de terrorismo y su repercusión social», sentenció.