Alumnos estudiando en una biblioteca. EFE

El temario de Bachillerato dará más peso a la Transición

El Botánico simplificó los contenidos mínimos de la etapa en Historia de España y dedicó un epígrafe al nacionalismo contemporáneo

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:58

Los cambios en los contenidos que tendrán que estudiar los alumnos de Bachillerato también afectarán a la Transición y la llegada de la democracia, que ... ganará peso en la asignatura de Historia de España, propia de 2º, a partir del curso 2026-2027. Así lo explicaron ayer fuentes de la Conselleria de Educación, que también confirmó, por boca de José Antonio Rovira, que se está trabajando en la modificación del decreto de currículo para que el abordaje del terrorismo de ETA sea obligatorio (un contenido mínimo) y no quede a expensas de las posibilidades del docente. Como informó LAS PROVINCIAS, los alumnos profundizarán en clase sobre su impacto y consecuencias, con especial atención a las víctimas.

