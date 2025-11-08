Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales

La Educación Primaria cambiará a partir del curso 2026-2027. En lo que se refiere a asignaturas, desaparecerá Proyectos Interdisciplinarios, implantada por el Botánico y ... no exenta de polémica, y el hueco que dejará en el horario se aprovechará para reforzar otras áreas como las instrumentales, que son Matemáticas, Castellano y Valenciano. En materia de evaluación, las familias volverán a recibir un boletín de notas trimestral en el que se especificará la calificación tradicional: desde el Insuficiente hasta el Sobresaliente, pasando por el Suficiente, el Bien y el Notable. Ya no sólo será, como en los últimos años, un informe cualitativo sobre actitudes y competencias específicas alcanzadas o en proceso, que no siempre resulta fácil de interpretar.

Se trata de las principales novedades que traerá la modificación del decreto de ordenación y currículo de Primaria que acaba de impulsar la Conselleria de Educación, una de las últimas medidas de calado en materia de política educativa que aplicará el PP en lo que queda de legislatura. Con permiso de la revisión de los criterios para aplicar la jornada continua, si es que llega, y de los contenidos de Bachillerato, sobre todo en relación al terrorismo etarra (Historia de España). Cabe recordar que el actual decreto data de 2022, fue diseñado por los gestores anteriores y sirvió para adaptar el sistema educativo valenciano a la Lomloe (la ley Celaá).

La modificación acaba de iniciar la fase de consulta pública previa a la redacción del primer borrador, y permite a cualquier ciudadano o colectivo presentar aportaciones que la administración puede estimar. Podrán hacerlo, a través del portal GVA Participa, hasta el día 14. Los siguientes pasos, una vez se disponga del documento y se recojan alegaciones al articulado, será la negociación en la mesa sectorial de Educación, previsiblemente entre enero y febrero. Una vez emitidos los informes preceptivos, como el de la Abogacía de la Generalitat o el del Consell Jurídic Consultiu, se publicará en el DOGV, entrando en vigor a partir del próximo curso.

El documento que acompaña el proceso de consulta, en el que se justifica la necesidad de revisar la norma, da pistas claras de por dónde irán los tiros. Por ejemplo, entre sus objetivos «se pretende eliminar el horario lectivo dedicado a Proyectos Interdisciplinarios», alegando que no están recogidos en la normativa estatal sobre la etapa y que «ya han sido objeto de anulación en la ESO mediante varias sentencias firmes». Fue una decisión del Consell del Botánico, que impuso esta área con una carga lectiva de dos sesiones semanales, mientras que para Primaria lo habitual es que ocupen tres de 45 minutos (dos horas y cuarto). En estas clases los alumnos trabajan competencias de manera transversal, abordando contenidos de diferentes áreas y con un enfoque más práctico. En Secundaria no son obligatorios desde el curso pasado.

Según se lee en el propio documento, la idea de la administración es que ese hueco lectivo que se queda se emplee para diferentes fines en función del nivel de Primaria. En los primeros servirá para ampliar las sesiones lectivas de las áreas instrumentales, que son Valenciano, Castellano y Matemáticas. Y en los superiores, para dedicar algo de tiempo diario a la lectura, una vez los niños hayan adquirido la destreza suficiente. También se pretende dejar alguna sesión de libre disposición, en 5º o 6º de Primaria, para que los centros puedan reforzar áreas o destrezas que flojeen en base a los resultados de las evaluaciones diagnósticas, que se aplican a todos los estudiantes de 4º.

La modificación del decreto servirá para eliminar el horario lectivo dedicado a Proyectos Interdisciplinarios, área que ha resultado polémica

El otro cambio de calado tendrá que ver con la información que reciben las familias sobre el desempeño de sus hijos tras cada evaluación, pues se recuperarán los boletines de notas tradicionales de final de trimestre, los que incluían las calificaciones que iban desde el Insuficiente hasta Sobresaliente. Estos, tras la llegada de la Lomloe, se han sustituido por informes cualitativos en los que el maestro de cada asignatura informa sobre competencias superadas o en proceso, actitudes mostradas por el alumno y aspectos en los destaca o necesita mejorar. Sólo en la evaluación final, la de antes de las vacaciones de verano, se incluye también la nota para cada área. Con la modificación del decreto los padres y madres dispondrán de un boletín más entendible y con toda la información: la cualitativa, las destrezas superadas, y la cuantitativa, las calificaciones. «Los centros y la comunidad educativa demandan que se establezcan sesiones de evaluación trimestrales, con emisión de boletín de notas, sin perjuicio de que pueda ir acompañado de observaciones en cada una de las áreas de carácter cualitativo», dice el documento de consulta previa.

La modificación tiene sentido, pues dará continuidad a la aplicada ya en la ESO, en la que si bien la ley Celaá permitía las calificaciones estas carecían de expresión numérica. Así, un Sobresaliente era tanto un 9 como un 10. El curso pasado, en virtud de la actualización del decreto de organización y currículo de Secundaria, se recuperó la numeración para los cuatro niveles de la etapa en la Comunitat Valenciana.

Por último, el cambio normativo prevé una adecuación de los criterios de evaluación en los tres ciclos de Primaria (de manera que tengan una gradación más clara a medida que los alumnos avanzan) y se realizarán adaptaciones de diferentes artículos relacionados con el tratamiento de las lenguas para que no choquen con la ley de libertad educativa.