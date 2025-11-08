Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Inicio de curso en un colegio de Catarroja, el pasado septiembre. JL Bort

Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales

La conselleria también prevé introducir clases de refuerzo a decisión de los centros y tiempo para lectura en la nueva organización de la etapa

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:51

La Educación Primaria cambiará a partir del curso 2026-2027. En lo que se refiere a asignaturas, desaparecerá Proyectos Interdisciplinarios, implantada por el Botánico y ... no exenta de polémica, y el hueco que dejará en el horario se aprovechará para reforzar otras áreas como las instrumentales, que son Matemáticas, Castellano y Valenciano. En materia de evaluación, las familias volverán a recibir un boletín de notas trimestral en el que se especificará la calificación tradicional: desde el Insuficiente hasta el Sobresaliente, pasando por el Suficiente, el Bien y el Notable. Ya no sólo será, como en los últimos años, un informe cualitativo sobre actitudes y competencias específicas alcanzadas o en proceso, que no siempre resulta fácil de interpretar.

