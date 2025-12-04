Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Casitas de Guardarmar del Segura. LP

La guerra entre el Gobierno y Comunitat por la Ley de Costas, abocada a los tribunales

La conselleria no contesta a los requerimientos del Gobierno sobre las casitas de Guardamar, primer caso en que se aplica la figura de núcleo etnológico

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:38

Comenta

Todo indica que el Gobierno y la Generalitat acabarán en los tribunales. La Conselleria de Medio Ambiente no ha contestado al requerimiento previo que el ... Ministerio para la Transición Ecológica ha interpuesto ante la decisión de la conselleria de declarar las casitas de la playa Babilonia de Guardamar del Segura como núcleo de especial valor etnológico para preservarlas del derribo ante el deslinde promovido por la Dirección General de Costas.

