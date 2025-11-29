Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urbanización Les Gavines, afectados por los deslindes. Jesús Signes

Los afectados por los deslindes acudirán a Europa para que se modifique la ley de Costas

La asociación de perjudicados calcula que la propiedad del Estado en el litoral ha pasado de 15.000 hectáreas a 160.000 entre 1988 y 2023

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:36

El conflicto está servido. La política de deslindes auspiciada por el Ministerio para la Transición Ecológica llegará a la Unión Europea como ya ocurrió ... en 2011. Los promotores de la queja son los mismos que a principios de siglo llevaron al Parlamento la Ley de Costas y en 2011 consiguieron que la UE exigiera a España una modificación de esta norma.

