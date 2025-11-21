Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Parador de Turismo en El Saler. LP

El deslinde del Saler pone fecha de caducidad al Parador del Ministerio

La nueva línea marcada por el Gobierno obligaría a otorgar una concesión al hotel para mantener su actividad | Dicha concesión ya fue rechazada para el Sidi Saler

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:25

Comenta

El Gobierno de España trazó el pasado 29 de octubre la nueva línea de deslinde provisional en el litoral del Parque Natural de la Albufera ... . Dicha jornada confirmó las informaciones adelantadas por LAS PROVINCIAS de que el nuevo apeo afecta a terrenos urbanizados como el Casal d'Esplai (de propiedad municipal) y el Parador del Ministerio de Turismo. Con este nuevo panorama, el futuro del hotel podría tener los días contados, pues el Ejecutivo se encontrará con la encrucijada mantener la actividad mediante una concesión, o eliminar licencia de actividad en suelo de dominio público marítimo-terrestre, motivo por el cual no se permite la reapertura del Sidi Saler.

