Una playa afectada por el deslinde en Dénia. Tino Calvo

La Ley de Costas Valenciana, a las puertas del Constitucional

El Gobierno no cede con los núcleos de especial valor etnológico que dan instrumentos a la Generalitat para frenar los deslindes

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:03

El Gobierno tiene el punto de mira puesto en la recientemente aprobada ley de Costas valenciana. Todo indica, tal y como van las negociaciones, ... que esta norma puede acabar en el Tribunal Constitucional como le pasó a una ley similar aprobada por el Parlamento Gallego. En ese caso, la alta magistratura se inclinó por dar la razón al gobierno autonómico frente al Estado.

